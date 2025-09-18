Uppgifter: Hotar med VM-bojkott – om Israel deltar

Regerande Europamästarna Spanien kan komma att bojkotta VM.

Detta ifall Israel deltar i mästerskapet.

Detta rapporterar spanska Marca.

Foto: Bildbyrån

Spanien har inlett VM-kvalet otroligt starkt och det mesta talar för att de Europamästarna kommer att kvalificera sig till nästa sommars mästerskap i USA, Kanada och Mexiko.

Att Spanien kommer att delta är dock inte lika säkert.

Spanska Marca rapporterar nämligen att Patxi Lopez, som är talesperson för den socialistiska gruppen i den spanska kongressen, föreslagit en omröstning för en bojkott av mästerskapet – ifall Israel är med och deltar.

Den spanske premiärministern Pedro Sanchez har också uttalat sig och menat på att Israel borde uteslutas från internationella idrottsevenemang, detta på grund folkmord så begår i Gaza (något som nyligen slogs fast av FN:s-kommission).

Israel placerar sig på tredjeplats i sin VM-kvalgrupp, dock på samma poäng som tvåan Italien.