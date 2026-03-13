Uppgifter: Klopp kan bli förbundskapten för Tyskland
Jürgen Klopp har ryktats tillbaka till tränarbänken.
Enligt Bild kan han ta över ett ärofyllt uppdrag.
Han kan bli förbundskapten för det tyska landslaget.
Jürgen Klopp ryktas tillbaka till tränarbänken efter att i ett och ett halvt år jobbat som Head of Global Soccer inom Red Bull-koncernen.
Enligt Bild lutar det inte åt att Klopp kommer att lämna Red Bull för att ta över en klubb redan i sommar. Men det finns en annan spännande exit-möjlighet.
Tidningens uppgifter beskriver att Klopp kan bli aktuell för förbundskaptensposten i Tyskland efter sommarens VM.
Att detta scenario skulle kunna inträffa i sommar anses ”mycket rimligt av ett växande antal personer på Red Bull”, skriver tidningen. Den nuvarande förbundskaptenen sitter på ett kontrakt till 2028.
