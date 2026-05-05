Uppgifter: Kücükaslan klar för SVT

Jennifer Kücükaslan, 37, lämnade Viaplay i fjol.

Enligt uppgifter från Aftonbladet är hon nu klar för SVT.

Foto: Bildbyrån

Jennifer Kücükaslan har en välkänd profil i TV och gjorde sände massvis med fotboll på Viaplay. För drygt ett år sedan blev hon tvungen att lämna kanalen.

Under tisdagen kommer Aftonbladet med uppgifter om att Jennifer Kücükaslan är klar för SVT och kommer jobba med VM i sommar.

I uppgifterna finns även informationen att Sofia Yohannes som är SVT:s utrikeskorrespondent i just USA också kommer vara med och jobba med sommarens mästerskap.

VM sparkas igång den 11 juni.