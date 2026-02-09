Uppgifter: Kulusevski lär missa Sveriges playoff-semifinal

Smäll för Blågult.

Dejan Kulusevski väntas missa Sveriges playoff-semifinal till VM mot Ukraina.

Det rapporterar Aftonbladet.

Dejan Kulusevski har varit skadad under en längre tid. Tottenham-svenskens senaste framträdanden var i maj i fjol. 25-åringen har opererats för en knäskada och nu kan det bli ytterligare ett bakslag.

Enligt Aftonbladet missar Kulusevski Sveriges playoff-semifinal till VM mot Ukraina den 26 mars. Tidningen skriver att han inte kommer att vara helt skadefri inför matchen och att en comeback på fotbollsplanen inte är nära.

Vidare sägs svensken bli borta längre än vad man trodde från början och därför ser han inte ut att äntra fotbollsplanerna i närtid – förutsatt att ”ingenting mirakulöst inträffar eller att någon knäexpert får bukt på problemen.



