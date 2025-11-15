Uppgifter: Portugal överklagar efter Ronaldos avstängning

Cristiano Ronaldo fick direkt rött kort mot Irland.

Därmed är han avstängd i två landskamper.

Nu kommer det portugisiska fotbollförbundet överklaga beslutet till Fifa, enligt A Bola.

Foto: Alamy

Portugal åkte på en chockartad förlust mot Irland i VM-kvalet. Inte nog med det blev storstjärnan Cristiano Ronaldo utvisad av huvuddomaren Glenn Nyberg, efter att tryckt till irländaren Dara O’Shea med armbågen.

Det direkta röda kortet innebär i praktiken att man blir avstängd i två matcher. Det gör att Ronaldo missar Portugals premiär i VM – om de tar sig dit.

Nu rapporterar A Bola att det portugisiska fotbollförbundet kommer att överklaga till Fifas disciplinkommitté för att reducera straffet till en matchs avstängning.

Beslutet väntas, enligt A Bola, fattas i slutet av november eller i början av december.