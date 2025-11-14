Uppgifter: Ronaldo hemskickad – efter hjärnsläppet

Cristiano Ronaldo blev utvisad i Portugals kvalmatch mot Irland.

Nu uppges stjärnan ha blivit hemskickad från samlingen.

Foto: Alamy

I torsdags spelade Portugal mot Irland i VM-kvalet. Förutom att Portugal förlorade med 2–0 blev även storstjärnan Cristiano Ronaldo utvisad efter att ha armbågat den irländska spelaren Dara O’Shea.

Den svenske huvuddomaren Glenn Nyberg delade ut ett gult kort först – men efter en VAR-granskning fick 40-åringen syna det röda kortet.

Ett direkt rött kort innebär i landslagssammanhang att man stängs av i två matcher och kan innebära att Ronaldo missar Portugals öppningsmatch i VM 2026, om de säkrar avancemang.

Enligt portugisiska A Bola skickas nu Ronaldo hem från samlingen och kommer inte att följa med landslaget inför den sista matchen mot Armenien. han väntas i stället resa hem till Saudiarabien där han spelar i Al Nassr.