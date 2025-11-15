Uppgifter: Så startar Sverige – Potters första elva

Så här startar Sverige i VM-kvalet enligt uppgifter.

Uppgifterna kommer från Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

”Blågult” har fått en mardrömsuppladdning med flera spelare som saknas på grund av skador. Lucas Bergvall och Hugo Larsson har lämnat samlingen på grund av skador Victor Nilsson Lindelöf har en känning och Alexander Isak kommer inte att starta.

Nu kommer Fotbollskanalen med uppgifter som startelvan. Den säger bland annat att Mattias Svanberg som inte fick vara en del av Jon Dahl Tomassons trupp går rakt in i Pottes startelva.

Så väntas Sverige starta enligt uppgifterna: Viktor Johansson – Emil Holm, Isak Hien, Gustaf Lagerbielke, Daniel Svensson – Alexander Bernhardsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Anthony Elanga – Mattias Svanberg, Benjamin Nygren

