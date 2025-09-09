Uppgifter: Slagsmål i VM-kvalet på Stadion Rajko Mitić
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Under tisdagskvällen tog Serbien mot England i kvalet till VM 2026.
Då utbröt ett slagsmål på läktarplats, enligt Daily Mail-journalisten Craig Hope.
Detta ska ha lett till att tusentals åskådare lämnade arenan.
England dominerar VM-kvalmatchen mot Serbien och leder den med 4-0.
Trots det är det annat som har dragit till sig uppmärksamhet och rubriker – nämligen ett bråk på läktarplats.
Det är Daily Mail-journalisten Craig Hope som skriver att ett slagsmål bröt ut på läktarplats i den andra halvleken av matchen. I samband med detta ska tusentals besökare ha lämnat Stadion Rajko Mitić.
Enligt The Northern Echo-reportern Scott Wilson var det två grupperingar från hemmasupportrarna som hamnade i bråk med varandra. Det ska ha lett till att kravallpolis ingrep. Vidare säger Wilson att de tillresta Englandsupportrarna inte ska ha varit nära bråket.n
Den här artikeln handlar om: