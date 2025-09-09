Uppgifter: Slagsmål i VM-kvalet på Stadion Rajko Mitić

Under tisdagskvällen tog Serbien mot England i kvalet till VM 2026.

Då utbröt ett slagsmål på läktarplats, enligt Daily Mail-journalisten Craig Hope.

Detta ska ha lett till att tusentals åskådare lämnade arenan.

England dominerar VM-kvalmatchen mot Serbien och leder den med 4-0.

Trots det är det annat som har dragit till sig uppmärksamhet och rubriker – nämligen ett bråk på läktarplats.

Det är Daily Mail-journalisten Craig Hope som skriver att ett slagsmål bröt ut på läktarplats i den andra halvleken av matchen. I samband med detta ska tusentals besökare ha lämnat Stadion Rajko Mitić.

Enligt The Northern Echo-reportern Scott Wilson var det två grupperingar från hemmasupportrarna som hamnade i bråk med varandra. Det ska ha lett till att kravallpolis ingrep. Vidare säger Wilson att de tillresta Englandsupportrarna inte ska ha varit nära bråket.n