Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Sveriges elva mot Slovenien

Sverige möter Slovenien i VM-kvalet.
Så ställer Blågult upp, enligt Aftonbladet.

250903 Alexander Isak från det svenska herrlandslaget i fotboll under en träningssession den 3 september 2025 i Stockholm.
Sverige inleder VM-kvalet mot Slovenien på bortaplan. Inför matchen bekräftade Blågults förbundskapten Jon Dahl Tomasson att Robin Olsen startar i målet.

Huruvida Alexander Isak startar svarade Tomasson inte på under presskonferensen inför kvalmatchen. Enligt Aftonbladet kommer anfallsstjärnan inte att starta. Så ställer Sverige upp, enligt tidningen.

Sveriges startelva, enligt Aftonbladet: Robin Olsen – Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson – Alexander Bernhardsson, Anton Saletros, Hugo Larsson, Daniel Svensson – Yasin Ayari, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres.

