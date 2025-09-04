Uppgifter: Sveriges elva mot Slovenien

Sverige möter Slovenien i VM-kvalet.

Så ställer Blågult upp, enligt Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Sverige inleder VM-kvalet mot Slovenien på bortaplan. Inför matchen bekräftade Blågults förbundskapten Jon Dahl Tomasson att Robin Olsen startar i målet.

Huruvida Alexander Isak startar svarade Tomasson inte på under presskonferensen inför kvalmatchen. Enligt Aftonbladet kommer anfallsstjärnan inte att starta. Så ställer Sverige upp, enligt tidningen.

Sveriges startelva, enligt Aftonbladet: Robin Olsen – Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson – Alexander Bernhardsson, Anton Saletros, Hugo Larsson, Daniel Svensson – Yasin Ayari, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres.