Uppgifter: SVFF i kontakt med ersättare till JDT

Svenska Fotbollförbundet har påbörjat kontakter med potentiella ersättare till förbundskapten Jon Dahl Tomasson.

Beslutet kommer efter en tuff start i VM-kvalet och kritik mot tränaren, uppger källor för Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Svenska Fotbollförbundet diskuterar förbundskapten Jon Dahl Tomassons framtid, uppger Fotbollskanalen.

Källor säger att ledningen redan börjat undersöka möjliga ersättare, för att vara förberedd om ett tränarbyte skulle bli aktuellt.

Sedan en tid tillbaka pågår interna informella samtal kring landslagets situation. Fredagens 0-2 förlust mot Schweiz och den kritik som riktats mot Tomasson har skapat oro inom förbundet, enligt uppgiftslämnare.

Fotbollskanalen rapporterar att SvFF redan innan Schweiz-matchen påbörjat kontakter på tränarmarknaden. Syftet är att ha en lista på potentiella alternativ redo, i likhet med hur klubbar arbetar när de söker ny huvudtränare.

– Man kan inte påbörja en helt ny process om man ska hitta en ny förbundskapten utan man måste även jobba som man gör i klubblag med en lista på aktuella alternativ, säger en centralt placerad källa på SvFF.

Tomassons nuvarande kontrakt sträcker sig över ett eventuellt VM 2026, men förbundet vill ha beredskap oavsett hur kvalet utvecklas.