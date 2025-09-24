Uppgifter: VM 2030 kan spelas med 64 nationer

VM 2026 kommer för första gången att spelas med 48 lag.

Till mästerskapet därefter kan det dock utökas med ännu fler nationer.

Det skriver argentinska Diario Olé.

Foto: Bildbyrån

Nästa sommar går fotbolls-VM i Nordamerika av stapeln. Då kommer totalt 48 nationer att medverka, vilket är den högsta siffran i ett VM någonsin och en utökning från 16 lag jämfört med de senaste mästerskapen.

Till VM 2030 kan det dock bli ändring på det, och ännu fler lag medverka, enligt argentinska Diario Olé.

De skriver att slutspelet i Spanien, Marocko, Portugal, Paraguay, Argentina och Uruguay kan innehålla hela 64 lag. Då menar de att landslagen kommer att delas in i 16 stycken fyralagsgrupper.

Vidare skriver Diario Olé att det är det sydamerikanska fotbollsförbundet som är drivande i att utöka turneringen, vilket Fifa ska se positivt på. Däremot ska Uefa och AFC (det asiatiska förbundet) inte vara lika optimistiska till förslaget.