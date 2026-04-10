Uppmaningen: Hoppa över VM!

Jamal Musiala har dragits med en vadskada i snart ett år.

Den gamla målvakten Oliver Kahn uppmanar 23-åringen till vila.

– Han borde dra sig ur VM, säger Kahn till Sky.

Jamal Musiala skadade sig i samband under klubblags VM i somras. Det skulle dröja till mitten av januari innan Bayern München-stjärnan kunde spela fotboll igen.

23-åringen är däremot långt ifrån toppformen och det har endast blivit två starter i Bundesliga sedan återkomsten.

Det har orsakat huvudbry för den tyska förbundskaptenen Julian Nagelsmann inför sommaren VM-slutspel. Den före detta stormålvakten Oliver Kahn menar att Musiala gör bäst i att stanna hemma under mästerskapet.

– Han borde dra sig ur VM. Om jag känner att något inte riktigt stämmer i mitt spel, då måste jag arbeta med mig själv för att komma tillbaka till full form, säger Kahn till Sky.

Innan skadan var Musiala en av Bayern Münchens och Tysklands mest lysande stjärnor. Under de tre föregående säsongerna stod tysken för totalt 49 mål i alla tävlingar för FC Bayern. Mittfältaren fick även ett internationellt genombrott i samband med EM 2024 på hemmaplan.

– Vi vet vad han var kapabel till före skadan. Och det var en mycket allvarlig skada. Frågan är inte bara fysisk, utan också mental. Vad pågår i hans huvud? Är han redo att gå in i närkamper igen till hundra procent?, menar Kahn.

Tyskland ställs mot Curaçao, Elfenbenskusten och Ecuador i gruppspelet av sommaren VM-slutspel i Nordamerika.