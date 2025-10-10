Uppmaningen inför kvällens VM-kval: ”Lämna bilen hemma”

Under fredagskvällen VM-kvalspelar Sverige mot Schweiz inför ett utsålt Strawberry arena.

Då förbjuds biltrafik på flera platser runt Nationalarenan.

– Vi vill skydda våra besökare som är fotgängare så nära arenan som möjligt, säger Martin Fredman, säkerhetschef på SvFF, till Sportbladet.

Foto: Alamy

50 000 besökare väntas infinna sig på Nationalarenan i Solna under fredagskvällen för att se matchen mellan Sverige och Schweiz i VM-kvalet.

Så sent som i maj månad stod det klart att terrorhotnivån sänktes från en fyra till en trea på en femgradig skala – men det Svenska fotbollförbundets säkerhetschef, Martin Fredman, meddelar att det inte har påverkat förberedelserna inför matchen.

– Vi har höga nivåer av säkerhetstänk kvar, den här terrorfyran som sänktes från fyra till tre, det är egentligen inget som har förändrat vårat arbete. Vi anser oss fortfarande ligga kvar på den nivån, vi är kvar på en fyra rent genomförande-mässigt, säger Fredman till Sportbladet.

Vidare meddelar Fredman att det råder stoppförbud för fordon vid områden runt om arenan och uppmanar folk att lämna bilen hemma. Stoppförbudet gäller från 14.00 fram till 01.00 inatt.

– Det brukar inte vara det men det är inte kopplat till något hotbild. Det är kopplat till publikmängden. Stoppförbudet är en del av den trafikavspärrning som vi som arrangör gör tillsammans med arenan. Vi vill skydda våra besökare som är fotgängare så nära arenan som möjligt, förklarar Fredman.

”Det kommer vara stökigt”

– Det gör att Solna stad förbjuder trafik runt arenan. Det kommer vara stökigt. Så är det alltid med bilar så det är också en anledning och rekommendation att lämna bilen hemma och åka kollektivt istället. Det är avstängt i närområdet kring arenan, in- och utfarter krig arenan påverkar sen har vi en speciallösning för boende naturligtvis.

Matchen mellan Sverige och Schweiz har avspark klockan 20.45 ikväll.





