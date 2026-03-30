Varnar för eventuella VM-basen: ”Tufft att vara utomhus”

Vid seger mot Polen har Sverige tagit sig till VM 2026.

Då kommer man att ha sin VM-bas i ett minst sagt varmt Dallas.

– Sommaren är olidlig under vissa perioder, berättar Dallas-spelaren Herman Johansson för Sportbladet.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Herman Johansson har hunnit tillbringat ett par månader i sin nya klubb FC Dallas efter att ha lämnat Mjällby AIF.

Just nu förbereder han sig inför morgondagens playoff-final mot Polen på Strawberry arena i Solna, där vinnaren tar sig till VM 2026.

Skulle Blågult avancera till sommarens mästerskap kommer man att ha sin bas i just Dallas, som Herman Johansson har fått erfara är en mycket varm plats.

– Det är varmt redan nu. När jag åkte var det 34 grader på dagen och sedan lugnade det sig till 30 när det var kvällsmatch. Det kommer vara ännu varmare när vi förhoppningsvis är där. Så det får man förbereda sig på, säger han till Sportbladet och fortsätter:

– De har sagt att sommaren faktiskt är olidlig under vissa perioder och att det är tufft att vara utomhus.

Han menar även att hans nya klubb anpassar sina träningar efter temperaturen.

– De brukar tidigarelägga träningarna två timmar tidigare så att man slipper den värsta perioden på dygnet. Det är nog så man får ”jobba” om vi går till VM, avslutar han.

Sveriges match mot Polen sparkas igång klockan 20.45 under tisdagen.







