Varningen inför VM – områdena som bör undvikas

Många svenskar har börjat planera för att följa VM på plats.

Men alla områden är inte lika säkra för de blågula fansen.

– Det finns områden och stadsdelar som man över huvud taget inte ska vistas i, säger förbundets säkerhetschef Martin Fredman till Aftonbladet.

Sveriges 3–2-seger mot Polen innebär att tusentals svenska supportar kommer vallfärda till Nordamerika i sommar för att följa det svenska landslaget.

I gruppspelet kommer blågult spela i Dallas, Houston och Guadalupe – städer som förbundets säkerhetschef Martin Fredman generellt bedömer som säkra.

– Det är låga risker för våra supportrar. Arrangörerna är vana vid stora matcher. Vi planerar att 3 000 till 5 000 svenskar kommer till varje ort, men i Texas finns 130 000 svenskättlingar som kommer att köpa biljetter utanför vår kvot. De kommer säkert att dyka upp på våra samlingsplatser också, säger Fredman till Aftonbladet.

Fredman håller däremot upp ett varningens finger för Guadalupe, där Sverige spelar sin VM-premiär mot Tunisien. Så sent som i januari knivhöggs en man till döds precis utanför Estadio BBVA, arenan där matchen ska spelas.

Martin Fredman pekar specifikt ut Topo Chico, San Bernabé och Valle Verde som områden kring Guadalupe som de svenska fansen bör undvika.

– Det finns områden och stadsdelar som man över huvud taget inte ska vistas i, men också områden som kan vara okej under dagen men med stark avrådan vid mörka timmar, säger Fredman.

Sverige möter även Nederländerna och Japan i gruppspelet av VM 2026.



