Viktor Claesson besked – avslutar landslagskarriären

Viktor Claesson har gjort sitt i det svenska herrlandslaget.

Detta berättar han denna torsdag.

– Landslaget är ett avslutat kapitel för mig, säger han enligt Tipsbladet.

Foto: Bildbyrån

Viktor Claesson var given i det svenska herrlandslaget under Janne Andersson, men under Jon Dahl Tomassons ledning blev det inga landskamper för 33-åringen.

– Han ringde och ville ha med mig. Men jag sa att jag vill fokusera på klubblagsfotbollen, säger han till bold.dk.

Senaste landskampen kom den mot Estland i EM-kvalet i slutet av 2023 och det ser även ut att ha varit Claessons sista.

FCK-svensken berättar nämligen nu att han väljer att avsluta landslagskarriären.

– Landslaget är ett avslutat kapitel för mig. Jag vill fokusera på klubbfotbollen. Jag blir inte yngre och behöver lite mer vila, och jag uppskattar den extra tiden med min familj. Jag fokuserar inte på landslaget, men jag hoppas på det bästa för Sverige, säger han enligt Tipsbladet.

Totalt blev det 15 mål på 74 landskamper för Claesson i Blågult.

Landslagsdebuten för Värnamosonen kom mot Bahrain tidigt 2012.