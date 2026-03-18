Viktor Johanssons mål: ”Vara tillgänglig för VM-uttagning”

Viktor Johansson kommer inte att vara tillgänglig för spel i Sveriges VM-play off.

Däremot hoppas han kunna spela det eventuella mästerskapet i sommar.

– Det ser positivt ut just nu, om jag ska vara ärlig, säger målvakten till StokeOnTrentLive.

Viktor Johansson, 27, har inte spelat fotboll sedan slutet av förra året – då han råkade ut för en axelskada.

Denna ledde även till operation som har hållit svensken borta från spel med sitt Stoke sedan dess. Nu berättar 27-åringen om hur de senaste månaderna har varit, i en intervju med StokeOnTrentLive.

– Det har varit tufft, men man kan ta med sig positiva saker från det. Man ser på fotboll på ett annat sätt. Man kan se matcher från sidan och uppifrån ser man andra ytor, andra alternativ, och man kan ta sig tid att se de positiva saker man kan få ut av det. Det är det jag försöker göra nu, säger han till lokaltidningen.

Något spel i nästa veckas playoff mot Ukraina kommer det inte att bli. Däremot kan det vara aktuellt med ett VM i sommar.

– Man måste nå vissa nivåer och det kan vara i morgon eller om två månader. Jag hoppas kunna vara tillbaka innan säsongen är slut, annars siktar jag på att vara redo till försäsongen. Att vara tillbaka i maj för att kunna vara tillgänglig för VM-uttagning är det vi arbetar mot. Det ser positivt ut just nu, om jag ska vara ärlig. Läkningen går väldigt bra och operationen var framgångsrik, så nu är det upp till mig och hårt arbete.

Kring säsongen med Stoke, som i dag ligger på en 13:e-plats i tabellen, säger 27-åringen:

– Det har varit en frustrerande säsong. Den började så bra. Vi är bara nio poäng från kvalplatserna nu, och om du hade frågat oss förra året hade vi tagit det direkt, men som lag vill vi vara där uppe och slåss. Det är inte över än. Hur är det man säger? Det är inte över förrän den tjocka damen sjunger, avslutar Johansson.

