Vill se Norling ersätta JDT: ” Ingen förtjänar det mer”

Listan för möjliga ersättare till Jon Dahl Tomasson är lång.

Den förre AIK-keepern Oscar Linnér vill se Rikard Norling i Blågult.

”Han har vunnit flera SM-Guld med Sveriges största klubbar, som han coachat i hundratals matcher på Sveriges största arenor.”, skriver Linnér på Instagram.

Foto: Bildbyrån

Jon Dahl Tomasson har sparkats av det Svenska Fotbollförbundet och är på jakt efter en ersättare. Namn som tidigare bollats upp är Graham Potter, Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. FotbollDirekt har tidigare kunnat avslöja att förbundet varit i kontakt med Ole Gunnar Solskjær.

Inga av dessa kandidater bör ersätta JDT, enligt den förre AIK– och BP-målvakten Oscar Linnér. Han vill se en annan tränare ta över Blågult, nämligen Rikard Norling.

”Han har vunnit flera SM-Guld med Sveriges största klubbar, som han coachat i hundratals matcher på Sveriges största arenor. Trots hans alldeles extraordinära meritlista från högsta nivå inom svensk fotboll talar han om sitt nuvarande jobb i division 1 norra som det mest ärofyllda av uppdrag.”, skriver Linnér på Instagram.

Målvakten fortsätter att hylla sin gamla tränare:

”Han tar på sig de finaste kläderna han har på matchdag för att visa att rollen som coach i en match i svensk fotboll förtjänar den allra högsta respekten. Han är en rakt igenom fantastisk ledare och man, i med och motgång. Rimligtvis ska det svenska fotbollslandslaget ledas av den som känner och respekterar svensk fotboll allra mest.”

28-åringen spelade under tiden Rikard Norling tränade AIK mellan 2016 till 2020.

”Ingen förtjänar därför samtalet mer än Rikard Norling, med all respekt för alla andra duktiga svenska tränare som finns.”, avslutar han.

Rikard Norling är för närvarande tränare för FC Stockholm som spelar i Ettan Norra där de ligger på en fjärdeplats.