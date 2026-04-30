Ville ge Infantino ett mottagande som påven – nekades

Gianni Infantino befinner sig i Vancouver, Kanada.

Då ska FIFA ha ansökt om att ge presidenten en bilkortege genom staden.

Ett önskemål som avslogs, enligt The Athletic.

I dag arrangeras den 76:e FIFA-kongressen i Vancouver, som även står som värdstad för sommarens VM-slutspel. FIFA-presidenten Gianni Infantino ska vara på plats.

Presidenten fick däremot inte det välkomnande som FIFA hade hoppats på. Enligt The Athletic ansökte det internationella fotbollsorganet om en bilkortege genom staden för Infantino, en så kallad ”level-four motorcade”.

Ett sådant mottagande används oftast för stora statsbesök, så som när USA:s president eller påven besöker Kanada. Ansökningen, som FIFA menar gjorde utan Infantinos vetskap, avslogs dock av Kanadensisk polis.

– Formella bilkorteger där trafiken behöver stoppas är reserverad för statschefer, säger polischefen i Vancouver Don Chapman till The Athletic.

Arenan BC Place i Vancouver kommer arrangera totalt sju matcher under VM. Det rör sig om fem gruppspelsmatcher och två sextondelsfinaler.