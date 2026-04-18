VM i fara för Gnabry – blir borta längre tid

Serge Gnabry blir borta en längre tid efter en muskelskada.

Det meddelar Bayern München.

Med bara två månader kvar till VM är hans medverkan nu osäker.

Under Tysklands VM-kval var Serge Gnabry en nyckelspelare. Han startade samtliga matcher och stod för tre mål på sex framträdanden.

Nu kommer dock ett tungt bakslag.



Bayern München bekräftar att Gnabry har ådragit sig en bristning i adduktormuskeln i höger lår, en skada som håller honom borta från spel under en längre period.

”FC Bayern München kommer att vara utan Serge Gnabry under en längre period. Den offensiva mittfältaren har ådragit sig en bristning i adduktormuskeln i höger lår”, skriver klubben i ett uttalande.

Hur lång rehabiliteringen blir är ännu oklart. Enligt uppgifter från Bild är det dock osäkert om Gnabry hinner bli återställd i tid till VM, som inleds om bara två månader.

Tyskland spelar sin premiärmatch den 14 juni mot Curaçao.