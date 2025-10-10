Xhaka om Sverige: ”Jag är helt klart förvånad”

SOLNA. Spelare i världslag. Ändå bara en poäng efter tre matcher i VM-kvalet.

Efter Sveriges förlust mot Schweiz ger gästernas lagkapten Granit Xhaka sin bild av Blågults fiaskoinledning den här hösten.

– Jag är helt klart förvånad. De har otrolig kvalitet i sitt lag, men vi förtjänade att vinna i dag, säger Xhaka i den mixade zonen.

Foto: Bildbyrån

Schweiz står på maximala nio poäng efter tre matcher i VM-kvalet, Sverige på blott en pinne.

Fredagskvällens möte på Nationalarenan i Solna inför drygt 50 000 åskådare blev inte vad Sverige hade hoppats på. Trots flera finfina möjligheter där Lucas Bergvall och Alexander Isak var närmast vann ändå Schweiz med 2-0.

– Sverige har kvalitet. Spelare för spelare har de otrolig kvalitet men det har vi också och det är inte lätt att spela mot oss. Vi förtjänade att vinna i dag, säger Granit Xhaka i den mixade zonen efteråt.

Sverige spelar hemma mot Kosovo på måndag medan Schweiz gästar Slovenien. Vinner Schweiz den matchen är landet klart för VM. Om det är kört för Sverige? Det vill inte Xhaka sia om, även om han vinkar adjö till Blågult gällande förstaplatsen.

– De har en poäng, vi har nio. Åtta poängs skillnad med tre matcher kvar, du kan göra matten själv. Kring andraplatsen vet jag inte om det är kört, men jag hoppas kring förstaplatsen. Låt oss säga det. Vi vet vad som händer om tre dagar. Vinner vi och vinner Sverige så är vi klara. Vi är i bästa möjliga läge.

Är du överraskad att Sverige bara har en poäng så här långt med spelarna som de har?

– Absolut, jag är helt klart förvånad. Kvaliteten som de har… men det här är fotboll, det är inte en mot en, det handlar om att vara ett lag. De har bra, stora spelare men det är inte vår ensak att prata om dem. Ni får ge oss mer kredd i stället att vi gjorde det bra också.