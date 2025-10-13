Zidane vill ta över franska landslaget: ”En dag”

Zinedine Zidane vill ta över Frankrike.

Det är den förre landslagsstjärnan säker på.

– En dag, säger han enligt La Repubblica.

Foto: Alamy

Zinedine Zidane har sedan 2021 stått utan ett tränarjobb då han lämnade Real Madrid.

Enligt tidigare uppgifter har Zidane kopplats ihop med att ta över det franska landslaget efter Didier Deschamps. Tidningen L’Equipe skrev att han följer landslaget noga och har även varit i kontakt med den förre förbundskaptenen Laurent Blanc.

Enligt Zidane själv är han säker på att han tar över landslaget i framtiden.

– En dag kommer jag att träna Frankrike, säger profilen enligt La Repubblica.

Samtidigt utesluter han inte att ta ett tränarjobb för sin gamla klubb Juventus.

– Jag utesluter inte det, klubben finns i mitt hjärta. Men jag vet inte.