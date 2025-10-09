Zlatans VM-favorit: ”Sverige är inte där”

Om Sverige inte tar sig till VM har Zlatan Ibrahimovic en annan favorit.

Nämligen Brasilien på grund av hans vän Carlo Ancelotti.

– Kanske förvandlar han även det här till guld, säger ”Ibra” enligt Corriere dello Sport.

Foto: Alamy/Bildbyrån

Zlatan Ibrahimovic har sedan en tid tillbaka avslutat sin spelarkarriär. Under onsdagen besökte han en konferens i Rom anordnad av European Club Association (ECA).

Under konferensen deltog Ibrahimovic i samtal om vem han tror vinner VM i sommar.

– Sverige är inte där (ännu), så jag hoppas på Brasilien. Jag hoppas på dem för min vän Carlo Ancelotti. Han har en magisk touch. Kanske förvandlar han även det här till guld, säger svensken enligt Corriere dello Sport.

Ibrahimovic hade Ancelotti som tränare i PSG säsongen 2012/13, vilket slutade i en ligatitel. Han lyfter även andra tränare som har påverkat honom.

– Capello, Mourinho, Guardiola och Ancelotti. De fyra är fotboll och har alla förändrat den på sitt sätt. Jag hade gärna haft Ferguson och Klopp.

Ibrahimovic gjorde 122 A-landskamper för Sverige och 62 mål i Blågult-tröjan.