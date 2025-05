34-åringen hyllar 17-åringen: “Fantastiskt mogen för sin ålder” 

STOCKHOLM. 17-årige Love Arrhov har sålts till Eintracht Frankfurt för en rekordsumma.

Det är också helt enligt konstens alla regler, menar 34-årige lagkamraten Nabil Bahoui.

– Han är såld för hur stora pengar som helst och det finns en anledning bakom det, säger BP-veteranen till FotbollDirekt.

För omkring två veckor sedan stod det klart. Brommapojkarna säljer den 17-årige mittfältstalangen Love Arrhov till Eintracht Frankfurt. Detta i en affär som sägs inbringa omkring 60 miljoner kronor för Stockholmsklubben, med möjlighet att stiga ytterligare 30 miljoner.



Detta efter en vinter där mittfältaren har slagit sig in i Brommapojkarnas A-lag och stått för en rad bra prestationer. Under söndagens match mellan BP och AIK på Grimsta spelade Arrhov från start, för fjärde gången i år. För de rödsvarta slutade matchen med förlust, även om inbytte Nabil Bahoui var nära att kvittera i matchens slutskede.



Det är inte heller konstigt att en 17-årig säljs för stora pengar idag menar Nabil Bahoui, 34. Åtminstone inte om man sitter på samma kvalitet som Arrhov.



– Han är fantastiskt bra. Han är såld för hur stora pengar som helst och det finns en anledning bakom det. Jag önskar honom all lycka men han drar väl i januari, så det finns tid för honom och lira lite, säger Bahoui till FotbollDirekt och fortsätter:



– Ni får se lite mer av honom, men jag ser honom varje dag. Han är fantastiskt mogen för sin ålder så att… Alla blir yngre inom fotbollen. Vi ser ju Lamine (Yamal) och alla de grabbarna, snittåldern har ju gått ner framförallt. Men har är väldigt mogen för sin ålder.

”Haft en jäkla häftig resa och utveckling”

Det är inte heller bara i de egna leden som Arrhov hyllas. Nyligen blev han uttagen i P18-landslaget som ska träningsspela mot Serbien och Ungern i Värmland men det är inte bara i det U-landslaget man har koll på BP-spelaren. Det har även Daniel Bäckström, som är förbundskapten för U21-landslaget.



– Jag tror alla vi som följt allsvenskan, svenska cupen och svensk fotboll har koll på att Love har haft en jäkla häftig resa och utveckling de senaste månaderna. Det han gjorde i cupen var starkt och han presterar på en hög nivå nu, säger Daniel Bäckström till Fotbollskanalen och fortsätter:



– Sedan är han fortfarande ung och han har en bra situation i BP men även i våra yngre landslag. Han kommer fortsätta utvecklas. När han är tillräckligt bra kommer han vara med här också. Men det är klart att han har gjort saker och ska göra saker längre fram som gör att han är en intressant spelare att följa.