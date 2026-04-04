Hammarby körde över Mjällby efter Abrahams show

STOCKHOLM. Poängrekord och historiska SM-guldvinnare i fjol.

Men nu blev Mjällby en munsbit för titelutmanaren Hammarby som efter ett hattrick från Paulos Abraham vann med hela 3-0 i den allsvenska premiären.

Hammarby har kommit tvåa i allsvenskan två säsonger på raken.

Nu visade de grönvita inför ett utsålt 3Arena att de går för guldet. För i den allsvenska premiären kördes regerande mästarna Mjällby över med hela 3-0 – och det efter ett hattrick från Paulos Abraham.

De två första målen kom inom loppet av två minuter alldeles i slutskedet av första halvlek. Väl i andra dröjde det bara tre minuter innan anfallaren rullade in 3-0.

Samtliga Abrahams mål kom via frilägen och det var uppenbart att Mjällby hade svårt att stoppa den vindsnabbe anfallaren.

Bajen med bästa möjliga start på allsvenska säsongen och åker nu boostade till Uppsala nästa måndag för bortamatch mot Sirius.

För Maif blir det direkt ett pressat läge hemma på Strandvallen om en vecka då de tar emot nykomlingen Örgryte.