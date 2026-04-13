AIK-klackens hån mot Simon Strand på Grimsta

STOCKHOLM. Simon Strand är ny lagkapten i BP efter sina år i Hammarby.

Mot AIK fick han höra en ramsa om att han var petad i den grönvita klubben.

Han kom till Hammarby 2023 och blev under sina tre år i klubben en publikfavorit och sin uppoffrande spelstil.

Nu är Simon Strand ny i BP inför i år – och dessutom utsedd till lagkapten.

Efter att ha varit utanför elvan i premiären mot BK Häcken kastades ytterbacken nu in från start mot AIK – överraskande nog som central fältare.

Strand svarade för en fin första halvlek som slutade 0-0 – och kanske att Strands lugna och metodiska spel på mittfältet störde AIK:s supportrar som skanderade ”petad i Bajen, du var petad i Bajen” som ett hån mot att Strand inte fick så mycket speltid som önskat i den grönvita antagonistklubben till Gnaget.

När BP slogs ut av Djurgården i cupgruppspelet för en månad sedan buades Strand kraftigt ut av Dif-supportrarna, något veteranen tyckte piggade upp.

”De bryr sig fortfarande om mig. Det är kul”, sa han med ett leende till FD då.

Den andra ex-bajaren i BP, Obilor Okeke (också ny från Hammarby i år), hotade AIK med sin snabbhet men i slutet av första halvlek grinade han illa efter en tackling från Dino Besirovic och efter läkarvård på innerplan gjorde sig Sion Oppong redo för inhopp.

Okeke ville dock inte bytas ut och valde själv att slutföra den första halvleken.

Det återstår att se om han kommer ut på planen till den andra halvleken.

