Piken till Djurgårdens supportrar: ”De bryr sig fortfarande…”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
STOCKHOLM. Simon Strand buades ut av Djurgårdens supportrar på 3Arena.
Forne Hammarbybacken är luttrad.
– De bryr sig fortfarande om mig. Det är kul, säger han med ett leende.
Redan som spelare i Elfsborg retade Simon Strand gallfeber på Djurgårdens supportrar när han provocerade fram ett rött kort på Haris Radetinac 2019.
Därefter har han under flera säsonger i Hammarby gjort sig fiende med Djurgårdens anhängare, detta Dif som Strand representerade som ungdomsspelare.
Efter sin exit från Bajen i december stod det klart att Strand i stället går till BP – där han också blivit ny lagkapten.
Under söndagen var han tillbaka på 3Arena i cupmötet med Djurgården – och han buades kraftigt ut av de blårandiga supportrarna som även sjöng en nidramsa om 32-åringen.
BP föll med 2-0 och är därmed utslaget från Svenska cupen redan i gruppspelet och efteråt svarar Strand på frågor om relationen till Djurgårdens supportrar efter nya reaktionerna.
– Burop var förväntat, både mot mig och Oliver (Berg) som har ett förflutet i Djurgården. Att de bryr sig visar att man gjort något bra, så mycket kan jag säga, säger Strand och fortsätter:
– Jag tycker bara det är kul att de fortfarande bryr sig om mig.
Hur tror du mottagandet blir när du möter Hammarby här på 3Arena?
– Vi får väl se. Jag tror inte de kommer heja på mig, men heller inte rikta burop mot mig, avslutar Strand för FD med ett nytt leende.
Den här artikeln handlar om: