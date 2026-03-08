Piken till Djurgårdens supportrar: ”De bryr sig fortfarande…”

STOCKHOLM. Simon Strand buades ut av Djurgårdens supportrar på 3Arena.

Forne Hammarbybacken är luttrad.

– De bryr sig fortfarande om mig. Det är kul, säger han med ett leende.

Foto: Bildbyrån

Redan som spelare i Elfsborg retade Simon Strand gallfeber på Djurgårdens supportrar när han provocerade fram ett rött kort på Haris Radetinac 2019.

Därefter har han under flera säsonger i Hammarby gjort sig fiende med Djurgårdens anhängare, detta Dif som Strand representerade som ungdomsspelare.

Efter sin exit från Bajen i december stod det klart att Strand i stället går till BP – där han också blivit ny lagkapten.

Under söndagen var han tillbaka på 3Arena i cupmötet med Djurgården – och han buades kraftigt ut av de blårandiga supportrarna som även sjöng en nidramsa om 32-åringen.

BP föll med 2-0 och är därmed utslaget från Svenska cupen redan i gruppspelet och efteråt svarar Strand på frågor om relationen till Djurgårdens supportrar efter nya reaktionerna.

– Burop var förväntat, både mot mig och Oliver (Berg) som har ett förflutet i Djurgården. Att de bryr sig visar att man gjort något bra, så mycket kan jag säga, säger Strand och fortsätter:

– Jag tycker bara det är kul att de fortfarande bryr sig om mig.

Hur tror du mottagandet blir när du möter Hammarby här på 3Arena?

– Vi får väl se. Jag tror inte de kommer heja på mig, men heller inte rikta burop mot mig, avslutar Strand för FD med ett nytt leende.