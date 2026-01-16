AIK ökar – men räknar med bortfall framöver: ”Vi peakar nog”

AKADEMIRANKING. AIK är återigen näst bäst i akademicertifieringen.

Med årets resultat närmar sig klubben den sjunde och sista stjärnan, men framöver så räknar man med bortfall vad gäller poäng.

– Ja, vi vet att det kommer att se ut så, säger AIK:s tekniska chef, Peter Wennberg, till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån( Skärmbild från X.

För en vecka sedan släppte Svensk elitfotboll sin akademicertifiering och det var positiv länsning för många klubbar.

AIK återfanns återigen som tvåa på listan och Solnaklubben ökade med flera hundra poäng jämfört med 2025.

Årets resultat ses som något positivt, men Gnaget är samtidigt beredda på att det kommer att bli bortfall vad gäller poängen kommande år.

– Certifieringen är en väldigt tillfredställande process att genomgå, det ger enormt mycket att gå igenom det år ut och år in. Framförallt när vi har haft kontinuitet i personal under en så lång tid så kan vi lära oss så otroligt mycket. Så hur det känns, jag skulle säga att man har lärt sig väldigt mycket genom de här processerna, vi har lärt oss mycket av det här året också. Sen naturligtvis när vi landar på bra siffror så är det tillfredställande, säger Peter Wennberg till FotbollDirekt.