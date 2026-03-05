AIK röstade igenom omtalad motion

Flera supportar har efterfrågat mer insyn i spelarövergångarna som sker.

Under torsdagskvällen fick AIK:s medlemmar rösta om saken.

Svaret blev ett enhälligt ja.

Åtminstone 12 av de 16 allsvenska föreningarna har fått in motioner som förespråkar förbättrad transparens kring spelarförsäljningar och vart de genererade pengarna hamnar.

En av klubbarna som behandlat en sådan motion är AIK. Klubbens styrelse har även bifallit motionen, vilket innebär att medlemmarna får chansen att rösta huruvida den ska implementeras eller inte.

Nu är resultatet inne. Under torsdagskvällen höll AIK sitt årsmöte i Solna Gymnasium. De 235 röstberättigade medlemmar som närvarade röstade enhälligt för att motionen skulle bifallas. Ingen yrkade emot.

Exakt vad det här innebär återstår att se. Flera allsvenska klubbar har avslagit liknande motioner med motiveringen att frågan redan ligger på Svensk Elitfotbolls bord. AIK har därmed valt att gå en annan väg.

Man håller däremot med om att frågan är större än varje enskild klubb.

Klubbens styrelse skriver i sitt ursprungliga svar på motionen att ”motionärens förslag bör bli föremål för en enhetlig ligamodell snarare än en individuell modell i AIK FF och AIK Fotboll AB”.