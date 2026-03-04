De allsvenska klubbarna säljer spelare för mer pengar än någonsin tidigare.

Då har majoriteten av föreningarna i den svenska högstaligan fått in motioner gällande ökad transparens kring agentarvoden och spelarförsäljningar.

FotbollDirekt har kartlagt den svenska fotbollsrörelsens resa mot mer insyn i transferbranschen.



– För svensk fotboll på lång sikt är detta ett måste att ta tag i, säger BP:s klubbdirektör Peter Kleve.



– Tittar man på portugisiska klubbar har det inte påverkat dem negativt på ett enda sätt, menar Hammarbys ordförande Mattias Fri.



– Man ska alltid ha största respekt om en samlad medlemskår tycker någonting, förklarar Svensk Elitfotbolls generalsekreterare Henrik Berggren.



– Vi vill också vara transparenta och visa att vi sköter saker och ting korrekt, berättar en fotbollsagent.

Under de senaste åren har föreningarna i Svensk Elitfotboll, det vill säga allsvenskan och superettan, sålt spelare för mer pengar än någonsin tidigare.

Vintern 2025 blev rekordartat då Sef-klubbarna genomförde spelartransfers som inbringade över 500 miljoner kronor. Efter en sommar där Hammarby sålde Sebastian Tounekti till Celtic för omkring 70 miljoner kronor, BP:s Love Arrhov gjorde klart med Eintracht Frankfurt i en transfer värd 50 till 60 miljoner kronor och Youssoupha Sanyang tackade för sig i Öster och flyttade till Slavia Prag för 30-35 miljoner väntade en vinter med flera stora försäljningar.

Bland annat lämnade båda skytteligavinnarna från 2025, August Priske och Ibrahim Diabate, sina klubbar för spel i utlandet i övergångar värda 75 respektive 26–31 miljoner kronor. Lägg där till att Djurgården sålde Keita Kosugi till Eintracht Frankfurt för omkring 60 miljoner kronor och Besfort Zeneli genomförde en transfer till belgiska Union Saint­-Gilloise i vad som blev en rekordförsäljning för Elfsborg. Amin Boudri vinkade adjö till Gais och köptes loss av Los Angeles FC för omkring 35 miljoner kronor och Leo Walta flyttade till Swansea i en övergång värd 37 miljoner kronor.

Noterbart är att samtliga ovannämnda övergångssummor är mediauppgifter, då majoriteten av de svenska klubbarna inte har någon skyldighet att offentliggöra hur mycket pengar man har köpt eller sålt en spelare för. I dessa övergångar har också en fotbollsagent varit inblandad och, med stor sannolikhet, tagit ut ett agentarvode. Hur stor del av övergångssummorna som har gått till en spelares representant är inte heller någonting klubbarna är ålagda att presentera för sina medlemmar.

Det vill dock en majoritet av de allsvenska klubbarna förändra.

Alla klubbar som har fått in motioner om ökad transparens vid spelarförsäljningar

Under mars månad håller samtliga klubbar i den svenska högstaligan årsmöte inför säsongen 2026. Till dessa har en lejonpart av de 16 bästa klubbarna i landet fått in motioner angående ökad transparens vid spelarövergångar och agentarvoden. Med anledning av detta har FotbollDirekt kartlagt vilka klubbar som har fått in en sådan motion och försökt att reda ut vilken betydelse ett sådant förslag kan få.

De klubbar som har fått in motioner om ökad insyn kring spelartransfer och/eller agentarvoden är:

AIK

Djurgårdens IF

Malmö FF

IF Elfsborg

Hammarby IF

Örgryte IS

BK Häcken

Degerfors IF

Västerås SK

Gais

IFK Göteborg

Halmstads BK

Klubbarna som inte har fått in, eller behandlat, liknande motioner:

Kalmar FF (avböjer svar i väntan på offentliggörande av motioner)

Mjällby AIF

IF Brommapojkarna

IK Sirius (avböjer svar i väntan på offentliggörande av motioner)

Elfsborgs-motionären: ”Vi vill veta var alla miljoner tar vägen”

Vad gäller motionerna som har skickats in till klubbarna framgår det att många av dem är nära identiska i sina formuleringar.

I motionen ”Ökad transparens och medlemsinsyn vid spelarövergångar i IF Elfsborg”, skriver Axel Mellqvist – supporter och ledamot i Guliganerna – att ett behov av ökad insyn i spelarövergångar är av stor vikt, då det är en ”central del av elitfotbollens ekonomi” och ”har stor påverkan på föreningars långsiktiga sportsliga och ekonomiska utveckling”.

Han pekar även på att Elfsborg, liksom resterande föreningar i Sverige, är medlemsägt och att medlemmarna i klubben i dag får förlita sig på ”uppgifter från externa aktörer såsom media, agenter eller rykten, vilket skapar ett informationsunderskott och ger andra än föreningen tolkningsföreträde kring delar av klubbens mest betydelsefulla ekonomiska verksamhet”.

Därför har Axel Mellqvist yrkat att Elfsborgs årsmöte beslutar:

Att styrelsen ges i uppdrag att ta fram ett förslag på hur IF Elfsborg på ett strukturerat och enhetligt sätt kan redovisa spelarövergångar för sina medlemmar, inklusive övergångssummor, agentarvoden och andra relevanta kostnader och intäkter kopplade till övergångarna, i syfte att uppnå ökad transparens och medlemsinsyn.



Att styrelsen ges i uppdrag att verka för samverkan med andra elitföreningar inom Svensk Elitfotboll (SEF) samt Elitfotboll Dam (EFD) i syfte att arbeta fram gemensamma riktlinjer eller rekommendationer för transparent redovisning av spelarövergångar gentemot medlemmar.



Att styrelsen ges i uppdrag att, inom ramen för sådan samverkan, verka för att även agentarvoden och övriga ersättningar till mellanhänder som inte alltid är direkt knutna till en specifik övergång omfattas av en tydligare och mer sammanhållen redovisning gentemot medlemmarna.

För FotbollDirekt berättar Elfsborgssuportern om bakgrunden till författandet av motionen, som hade sin början i Sjuhärad.

– SFSU (Svenska Fotbollssupporterunionen) hade sitt årsmöte i Borås. Det var då jag hörde om det första gången och fastnade för det. Då valde vi att skriva en motion till vårt årsmöte också, inte bara för sakens skull utan för att vi verkligen tror på det och att det gör nytta för svensk fotboll.

I slutet av februari lämnade styrelsen i IF Elfsborg sitt svar på motionen. I det framgår det att klubben ”delar motionärernas grundläggande utgångspunkt” samtidigt som de uppmärksammar att det rör sig om komplexa frågor. Det menar Mellqvist är en något överdimensionerad bild av situationen.

– När man läser klubbens svar hänvisar de till de värsta katastrofscenarierna. Det kanske bara är jag som inte är så insatt, men varför skulle allsvenskan bli mindre attraktiv då? Vi har inte helt köpt de förklaringarna och det skulle vi vilja ha svar på vid årsmötet. Varför har de kommit fram till de här slutsatserna?

Varför tycker du att detta är viktigt?

– Det är vi medlemmar som äger föreningen, och därför vill vi veta var alla miljoner tar vägen. Det behöver inte betyda att det försiggår något skumt eller att det finns några kopplingar till gängkriminalitet eller liknande. De pengar som går in i vår förening ska gå till det som gör mest nytta för föreningen.

Elfsborgs årsmöte äger rum torsdagen den 5 mars.

Sef har inlett en utredning: ”Hade vårt första möte förra veckan”

Av de tolv klubbar som har fått in motioner om ökad transparens kring spelarövergångar har ett fåtal klubbars styrelse yrkat bifall till motionen. De andra har hänvisat till den utredning som Svensk Elitfotboll kommunicerade att man har tillsatt förra veckan.

I utredningen, som redan har inletts och kommer att presenteras senare i år, vill ”Sef” belysa följande frågor:

Olika möjliga modeller för ökad transparens och medlemsinsyn.

Juridiska, ekonomiska och sportsliga konsekvenser av olika vägval.

Behovet av gemensamma ramverk på nationell nivå.

Hur svenska förhållanden förhåller sig till internationella exempel.

Henrik Berggren är ny generalsekreterare för Svensk Elitfotboll och berättar att den ovanstående utredningen tog sin början så sent som förra veckan.

– Vi har bildat en arbetsgrupp för att titta på den här frågan gemensamt. Vi hade vårt första möte förra veckan. Sedan får vi se hur alla motioner hanteras på de respektive årsmötena de närmaste två veckorna ungefär, och ta det vidare därifrån, säger han och fortsätter:

– Det som har framkommit från klubbhåll är, om vi ska göra något likt detta, att vi behöver göra det samlat. Det är där Sef kommer in. Vi faciliterar möten och får se vad vi kommer fram till under året. Det är rimliga önskemål från medlemmarna, men det finns utmaningar också.

Vilka utmaningar handlar det om då?

– Det kan handla om sekretess i avtal och konkurrensfrågor gentemot klubbar som inte har den här transparensen. Det är sådant man måste titta på. Samtidigt är det förståeligt med medlemmarnas önskemål att veta mer om hur deras pengar kommer till användning.

Hur skulle det fungera om vissa klubbar har sådana regelverk och andra inte?

– Ja, så fungerar det i Portugal till exempel. Där har man krav på sig att redovisa spelaraffärer, och de gör ju även affärer med andra länder. Men det är lite för tidigt att säga hur det skulle se ut i Sverige.

– Låt oss fundera på det under året och så får vi återkomma längre fram, förhoppningsvis med några kloka rekommendationer.

Henrik Berggren avslutar:

– Man ska alltid ha största respekt för om en samlad medlemskår tycker någonting. Då måste man verkligen lyssna, och det ser jag som en självklarhet.

Hammarby-ordföranden: ”Det är en oundviklig utvecklingsriktning”

Hammarby är en av många klubbar som har mottagit en motion om ökad insyn kring agentarvoden och spelarförsäljningar. Däremot hänvisar styrelsen, likt många andra, till den utredning som Sef har börjat med i sitt svar.

När FotbollDirekt når Hammarbys ordförande Mattias Fri är han tydlig med att styrelsen är positivt inställda till förslaget, samtidigt som man inte vill yrka bifall innan man har genomfört en konsekvensanalys.

– Jag tycker att den (motionen) är rimlig. Vi delar motionärernas grundsyn på att det behövs en ökad transparens och att det vore bra för fotbollen, inleder Fri.

Med förbehållet att det ska till en utredning först då?

– Ja. Dels tycker vi att det är viktigt att vi har ett ligabeslut så att alla gör likadant. Sedan tror jag också att det är viktigt att man gör en konsekvensanalys och utvärderar olika konkreta förslag på hur man skulle kunna göra det. Jag upplever att det alltid är viktigt att göra en konsekvensanalys när man ska genomföra regelförändringar, så att man vet vad konsekvensen av en ändring kan tänkas bli. På så sätt blir det naturligt att man börjar med en utredning.

Finns det en befintlig dialog med Sef och hur ser den ut?

– Det finns absolut en dialog och det har funnits en dialog Sef-klubbar emellan om det här i snart ett års tid. Nu finns det en arbetsgrupp på Sef som ska titta på det här, där det finns representanter från ett flertal klubbar. Det ser vi positivt på.

Det är inte bara dialogen med Sef och andra elitklubbar som Hammarbys styrelse ser positivt på. Det gör man även kring de eventuella konsekvenser som ett införande av ökad transparens kan innebära.

– Den första frågan handlar om medlemsinflytande. Vi är medlemsägda föreningar och det är rimligt att medlemmarna har insyn i verksamheten. Det ger en möjlighet till ökad förståelse från medlemmarnas sida och det är en viktig sak. Sedan finns det en diskussion om agenter i stort. Då är det viktigt att vi har en transparens runt det här kring vad som händer och var pengarna går.

– Som klubbföreträdare kan jag också tycka att “sanningar” och rykten ofta späs på av sociala medie-diskussioner och media, kring vilka summor det är frågan om i det enskilda fallet. Ofta får man en känsla av att det bjuds över och det skapar förväntningar som är orimliga och inte kopplade till verkligheten. Då kan det, från ett klubbperspektiv, vara bra att vara så tydlig som möjligt så att man slipper massa spekulationer.

Mattias Fri avslutar:

– Det viktigaste är att vi har en positiv grundsyn kring det här och jag tror att det är en oundviklig utvecklingsriktning att det blir en ökad transparens. Jag tror att det vore bra för svensk fotboll.

Klubbdirektören: ”För svensk fotboll är detta ett måste”

Av de klubbar som inte har mottagit ett förslag om ökad insyn i transfervärlden ställer sig minst två av dessa positiva till förslaget. De regerande mästarna, Mjällby AIF, är en av föreningarna som inte kan ta ställning till en motion om ökad transparens. Trots det ställer sig klubbchefen Jacob Lennartsson och hans Mjällby bakom förslaget.

“Vi ser positivt kring att frågan lyfts och vi ställer oss bakom den gemensamma utredning som skall göras av svensk elitfotboll mot ett syfte att nå vad som är bäst för svensk fotboll i stort”, skriver han.

Även Brommapojkarnas klubbdirektör Peter Kleve ser positivt på förslaget, trots att Stockholmsklubben inte heller har fått in någon motion på ämnet.

“BP är positiva till en större transparens kring dessa frågor i Sverige. Samtidigt förstår vi att detta kan medföra att vi i Sverige hamnar i en konkurrensnackdel mot klubbar i närliggande länder. Men det är i dag stora skillnader mellan länderna och hur stora dessa problem är. Vi i Sverige, framförallt i storstadsregionerna, har mycket större problem än våra grannländer. Det gör att Sverige behöver gå i bräschen i denna fråga och då får vi tugga i oss de konkurrens-nackdelar som det kommer att medföra på kort sikt”, skriver han och fortsätter:

“För svensk fotboll på lång sikt är detta ett måste att ta tag i omgående. Snabba, stora och osynliga pengar kan dra till sig fel personer till fotbollen. Att öka transparens i våra spelaraffärer kan vara ett av flera sätt att bemöta detta”.

Agentens ställningstagande: ”Jättebra för fotbollens skull”

En stor del av de motionerna som har skickats in till de allsvenska klubbarna avhandlar transparens kring agentarvoden, det vill säga de pengar en agent får efter en genomförd spelarförsäljning. FotbollDirekt har därför kontaktat en svensk fotbollsagent, som väljer att vara anonym, för att ta reda på hur personen resonerar kring förslaget om offentliga arvoden.

– Jag tycker att det är ett jättebra direktiv och att det borde komma till ytan i alla klubbar. Jag tycker att det ska finnas en transparens runt det då man tar bort alla konstigheter och det som görs bakom stängda dörrar. Det ser jag som en självklarhet för att fotbollen ska kunna växa och att det inte blir så att agenter får för stort inflytande i vissa klubbar, som det har varit problem med. Då är det transparens som måste finnas, säger agenten.

Fotbollsagenten menar även att det inte är några problem för de i yrkeskåren som lyder det regelverk som finns.

– Vi försöker alltid att sköta alla regler korrekt, men det finns de som inte gör det. Det finns de som jobbar i gråzoner och med aktörer som man inte ska jobba med.

Att Svensk Elitfotboll redan har påbörjat en utredning om detta ser fotbollsagenten bara är som positivt.

– Jag tycker att det är jättebra för fotbollens skull och jag vill själv att det ska bli bättre. Jag vill att de som inte spelar rent kommer upp till ytan och att det finns en transparens där klubbarna visar hur mycket de behövde betala för att få en spelare. De ska också kunna stå till svars för det och samtidigt kunna säga nej till en affär om de känner att det är helt absurda pengar.

Vad tror du att ett eventuellt införande av förslaget kan innebära för agentbranschen?

– Ännu en gång ser jag det bara som positivt. Jag tycker inte att det är något konstigt egentligen. Man måste, som i vilken business som helst, kunna stå till svars för sina handlingar och det som finns. Har du fått 400 000 kronor i agentarvode för en affär är det väl inte konstigt? Det har med spelarens lön att göra och är inte konstigt. Vissa av dessa klubbar är börsnoterade eller har aktiebolag, då måste de kunna visa det här.

Fotbollsagenten avslutar:

– Det skulle också kunna göra så att agentyrket får en bättre stämpel, då det inte skrivs jättemycket positivt om agenter i världen. Då tror jag att det är bättre att visa att vi också vill vara transparenta och visa att vi sköter saker och ting korrekt.