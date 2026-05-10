AIK-tränarens hyllning inför derbyt: ”Fantastisk inledning”

KARLBERG. I dag gör José Riveiro sitt första tvillingderby som AIK-tränare.

Då förväntar sig spanjoren en öppen och fartfylld match.

– Det kommer säkert att vara en match där inget av lagen känner sig underlägset det andra, säger spanjoren.

I dag, söndag, ställs AIK mot Djurgården i årets första tvillingderby.

Två dagar innan matchen på Strawberry arena höll de svartgula veckans enda tillfälle för media att prata med chefstränare José Riveiro och spelarna i laget. Då berättade spanjoren om uppladdningen inför derbyt, som han menar har varit lite annorlunda.

– För att vara ärlig skulle jag ljuga om jag sade att det var en “vanlig vecka”. På ett sätt är det så, sett till förberedelser inför matchen. Samtidigt är derbyn något av det första man tänker på när man skriver på för en klubb som AIK. Det är helt säkert. Det är en av matcherna man är glad över att vara en del av och som man förstår hur viktig den är för våra supportrar. Det är omöjligt att inte tänka på det under veckan men vi försöker att leva i nuet och fokusera på förberedelserna.

Under derbyt kommer Riveiro att ställas mot ett välkänt ansikte på den andra tränarbänken. Detta i form av Jani Honkavaara, som spanjoren har ställts mot flertalet gånger under sina år i Finland.

– Jag har mött honom många gånger. Han är en tävlingsinriktad tränare och vi har haft möjlighet att möta varandra många gånger med olika lag under våra karriärer. Det är alltid fint att se honom igen, säger han och förtydligar att de inte har någon direkt vänskaplig relation:

– Det är en vanlig relation, som med alla andra tränare.

Har du märkt av någon typ av spänning i laget inför derbyt?

– Inte direkt. Vi vet vilken typ av match som kommer och vilken atmosfär det kommer att vara. Det är fler personer i det här rummet (journalister på Karlbergs träningsanläggning, reds anm) än vanligt och allting är lite annorlunda. Men, som jag sade, har vi som proffs kapaciteten att kontrollera omständigheterna och förväntningarna. Vi fokuserar på det vi behöver förbättra från de senaste matcherna. Nu är det Djurgården som väntar och därefter Västerås.

Stor respekt för Djurgården: ”Ett svårt lag att möta”

Under fredagens träning saknades spelare som Aron Csongvai, Ibrahim Cissé och Sotirios Papagiannopoulos. Den sistnämnda vilades med motiveringen avlastning. De andra ville inte Riveiro förtälja allt för mycket om.

– Nej. Jag är en coach som tror på kraften i gruppen och hela truppens styrka. Vi kommer ha 20 spelare redo att spela på söndag. Elva på planen, som vet vad de ska göra och är redo att slåss oavsett vad. Det är det vi fokuserar på. Det finns ingen oro, berättar han.

Hur ser du på Djurgårdens inledning av allsvenskan?

– Tack för frågan. De har haft en fantastisk inledning av säsongen i mitt tycke. De spelar väldigt bra och är ett väldigt offensivt riktat lag. De har kapacitet att kontrollera matcher med bollen och trycka ner sina motståndare under långa perioder. Det är ett svårt lag att möta när de har bollen. Även i matcherna där de inte fick med sig resultat var de väldigt, väldigt nära och ibland förtjänade de lite mer också. Nu har det förvisso bara gått sex matcher men man ser att det är ett lag som har haft en lång process sedan förra året med Jani och några nya ansikten det här året.

Riveiro fortsätter:

– Det kommer säkert att vara en match där inget av lagen känner sig underlägset det andra. Det som förmodligen kommer att hända är att båda lagen kämpar för bollinnehavet vilket bara är positivt för åskådarna. Det är matchen vi förväntar oss, att både Djurgården och AIK försöker att spela den fotboll man vill. En mycket, mycket intressant match.

Hur viktig vore en seger för er som klubb nu, med tanke på att ni inte har vunnit de tre senaste matcherna?

– Praktiskt taget är det tre poäng, vilket är viktigt. Men när man går in till sådan här matcher tänker man inte på vad som har hänt i de senaste matcherna eller för ett år sedan. Det är en möjlighet att ta tre poäng och en möjlighet att höja nivån av självförtroende kring människorna runt laget och för våra supportrar. Det är ett självklart svar men det är vad det är. Praktiskt taget är det tre poäng, men det betyder mycket mer. Man kan få med sig mycket energi från matcher som dessa, avslutar AIK-tränaren.

Matchen mellan AIK och Djurgården har avspark klockan 14.00.