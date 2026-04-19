AIK vann på hemmaplan – sänkte KFF med straffmål

SOLNA. Det var stundtals krampaktigt, men när slutvisslan ljöd stod AIK som segrare.

Johan Hove matchens enda målskytt med sin straff i den 26:e minuten.

Efter att ha släppt in 2-2 i 95:e minuten senast mot BP på bortaplan ville AIK upp på vinnarspåret igen.

Så blev det också. Precis som i premiären mot HBK blev det en uddamålsseger.

För två veckor sedan avgjorde Zadok Yohanna till 2-1 med ett solomål, nu kom det avgörande 1-0-målet mot Kalmar FF från straffpunkten från Johan Hove.

Men Yohanna låg bakom målet nu också med det förarbete på högerkanten varpå inspelet resulterade i straffen efter att Bersant Celina gått i backen i duell med Kalmar FF:s målvakt Jakob Kindberg.

Hoves straff i 26:e minuten var stensäker. Kindberg åt fel håll och 1-0 AIK. Tråkigt för hemmalaget dock att Dino Besirovic satte sig ner i gräset direkt efter målet och tvingades bryta på grund av skada. In kom i stället Áron Csongvai. Oklart hur pass allvarligt det är med bosniern Besirovic som i vintras förlängde sitt kontrakt med Gnaget.

Trepoängaren gör att AIK är uppe på sju poäng efter tre matcher medan allsvenska nykomlingen KFF kammade hem tredje raka förlusten (0-1 mot VSK och 2-3 mot Djurgården i föregående två matcher).

Redan i veckan är det återigen allsvensk fotboll då AIK spelar borta mot Degerfors på torsdag medan Kalmar FF tar emot IFK Göteborg samma kväll.