AIK:s lycka och olycka i samma minut

SOLNA. I den 26:e minuten sköt Johan Hove 1-0 till AIK på straff.

Men innan ens Kalmar hann kicka i gång sin avspark efter baklängesmålet tvingades Dino Besirovic utgå skadad för Gnaget.

AIK tog emot Kalmar FF inför storpublik i allsvenskans tredje omgång och i den 25:e minuten tilldömdes hemmalaget en straff efter att Bersant Celina fällts av KFF-målvakten Jakob Kindberg, detta efter en retur på inspel från den stekhete Zadok Yohanna som lockar till sig intresse från både Portugal, England och Tyskland.

Johan Hove gjorde inget misstag från elva meter och satte säkert ledningsmålet för AIK.

Men medan de flesta AIK-spelare firade Hoves mål satte sig Dino Besirovic ner i gräset och det visade sig vara så pass allvarligt med bosniern att han inte kunde fortsätta matchen.

In i spel kom i stället Áron Csongvai som i två tidigare matcherna hållit mittbacksstjärnan Sotirios Papagiannopoulos utanför elvan. Nu kom dock ungraren in på sin ordinarie position på det centrala mittfältet i samband med bytet.

