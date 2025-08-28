AIK:s besked – Filling tillbaka i träning

Kevin Filling gjorde succé i AIK-debuten mot IFK Göteborg.

Kort efter skadade han sig – och var borta i två veckor.

Nu är talangen tillbaka i full träning.

Det blev en drömstart för 16-årige Kevin Filling i AIK-tröjan. Anfallaren debuterade med ett mål hemma mot IFK Göteborg.

Kort därefter åkte han på en tung skada och har sedan dess gjort rehab och varit utanför spel. Då uppgavs prognosen ligga på sex veckor innan han var åter i spel. FotbollDirekt kunde tidigare rapporterar om Fillings status.

Under torsdagen bekräftar AIK att Filling är tillbaka i full träning.

Även Victor Andersson är tillbaka med fotbollsträning men gör fortsatt rehab.