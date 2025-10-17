AIK:s kryptiska svar inför derbyt: ”Ett frågetecken”

KARLBERG. AIK jagar viktiga poäng i derbyt mot Hammarby.

Då har ”Gnaget” fått tillbaka flera spelare i full träning.

– Alla spelare är tillbaka för första gången i dag, säger tränare Mikkjal Thomassen under fredagen.

Foto: Bildbyrån

På söndag väntar toppmöte och Stockholmsderby i allsvenskan när fjärdeplacerade AIK gästar lokalrivalen och ligatvåan Hammarby på 3Arena i huvudstaden. Då har svartgult fått tillbaka flera spelare som har varit i väg på landslagsuppdrag och sjukstugan på träningsanläggningen Karlberg har blivit aningen mindre välbesökt.

– Det är väldigt positivt. Alla spelare är tillbaka för första gången i dag. Vi har haft en del landslagsspelare och en uppstartsträning i går med ”performance teamet”. Jättemånga leenden. Folk är glada över att vara tillbaka. Det är jätteroligt att ha truppen samlad igen, säger huvudtränaren Mikkjal Thomassen på pressträffen under fredagen.

Samtidigt dras ”Gnaget” med manfall inför derbyt mot Hammarby. Bersant Celina, Dino Besirovic och Thomas Isherwood är alla avstängda i rivalmötet, och därtill har det tillkommit ett ”frågetecken”, enligt Thomassen.

– Vi har tre personer som är borta, och sedan kanske det är ett litet frågetecken. Men jag vill inte säga så mycket om det, säger han men vill inte gå in på vilken spelare det handlar om.

Mikkjal Thomassen. Foto: Bildbyrån

Salétros tillbaka

Samtidigt dras ytterbacken Eskil Edh med en ryggskada, och i Bersant Celinas frånvaro, som ofta har spelat på wingbackspositionen, kan unge Yannick Geiger åter igen tvingas spelas som en ytterspringare.

– Eskil är inte tillgänglig till matchen. Jag har inte fått ett definitivt besked, men det är nog samma problem som han hade i november i fjol. När jag vet mer ska jag säga det, säger AIK-tränaren och tillägger:

– Yannick (Geiger) är en lösning, men jag tror inte att jag ska säga så mycket om det. Det får Hammarby tänka lite på vad det betyder. Men de får se på söndag.

Anton Salétros är också tillbaka i träning med AIK efter att ha spenderat de senaste dagarna med det svenska herrlandslaget. Mittfältsgeneralen har också dragits med en hel del skadeproblem, men enligt Mikkjal Thomassen är Salétros tillbaka i full form igen.

Anton Salétros. Foto: Bildbyrån

– Han ser väldigt, väldigt skrap ut. Jag märker av en spelargrupp som är väldigt förberedd och på ett bra ställe mentalt.

Derbyt mellan Hammarby och AIK startar klockan 14:00 under söndagen.