AIK:s missräkning – kryssade mot Häcken

Europaspel 2026 är långt borta för AIK nu.

Detta efter dagens kryss mot BK Häcken.

Adrian Svanbäck blev poängräddare för gästerna.

AIK:s formkurva har pekat nedåt den senaste tiden och det började inte heller bra mot BK Häcken denna söndag.

Gästerna dominerade bollinnehavet inledningsvis och i den 10:e minuten tog Häcken ledningen genom Filip Helander.

AIK vek dock inte ned sig utan hemmalaget kvitterade och vände innan paus, först genom ett mål från Erik Flataker och sedan tog man ledningen genom ett självmål.

Gnagets 2–1-ledning stod sig även till halvtid.

I mitten av den andra halvleken fick sedan BK Häcken ett guldläge att kvittera då bortalaget tilldömdes en straff, men Kristoffer Nordfeldt klarade Simon Gustafsons elvametersspark.

Dessvärre för AIK och Nordfeldt blev det trots det ingen seger, Adrian Svanbäck kvitterade nämligen för gästerna bara några minuter senare.

2–2 blev även slutresultatet och AIK har nu tre poäng upp till Gais som har den sista Europaplatsen, Göteborgsklubben har även en match mindre spelad.

