AIK:s skadeoro – mittbacken ur träning inför derbyt

Stockholmderby väntar i helgen.

Då har AIK:s mittbackskugge Filip Benković tagits ur träning.

– Han har spelat mer hos oss än han spelat de fem senaste åren, säger Mikkjal Thomassen enligt Expressen.

Foto: Bildbyrån

På söndag väntar stormatch i allsvenskan och ett hett derby i Stockholm. Andraplacerade Hammarby tar emot fjärdeplacerade AIK hemma på 3Arena, i en match som skulle kunna avgöra den allsvenska guldstriden. Om ”Bajen” inte lyckas vinna mot lokalrivalen krönts Mjällby AIF till mästare i kavaj och får fira sitt första SM-guld någonsin.

För gästande AIK blir det ett decimerat manskap som går ut på 3Arenas konstgräs på söndag. Thomas Isherwood, Dino Besirovic och Bersant Celina är alla avstängda och missar matchen mot Hammarby. Även Eskil Edh är skadad, samtidigt som Sotirios Papagiannopoulos och Mads Thychosen missade senaste matchen mot IFK Värnamo.

– Mads fick en smäll, men det ser bra ut. Han var ute på planen i dag. ”Sotte” har haft en väldigt bra period. Det har gått enligt planen och allt är positivt. Han är redo för matchen, säger tränaren Mikkjal Thomassen enligt Expressen.

Mittbacken ur träning

Samtidigt har mittbacken Filip Benković inte tränat med laget ”av säkerhetsskäl”, enligt tidningen.

Foto: Bildbyrån

– Han har spelat mer hos oss än han spelat de fem senaste åren. Det sa han själv. Vi är jättepositiva, men vi visste att det skulle komma utmaningar under hösten. Han tränar med ”performance” och ”medical” för att säkerställa att han inte får en sämre situation, säger Thomassen.

Derbyt mellan Hammarby och AIK startar klockan 14:00 under söndagen.