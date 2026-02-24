Allsvenska talangerna tar plats på talanglista

Matias Siltanen har varit väldigt omskriven denna vinter och nu ökar Dif-talangens anseende ytterligare.

Han rankas nämligen näst högst bland centrala mittfältare som är under 19 år senaste halvåret.

Även Degerfors nyförvärv Gideon Yaw Yiriyon tar plats på listan.

Foto: Bildbyrån

Matias Siltanen har varit hett villebråd på transfermarknaden denna vinter, men trots stort intresse från flera klubbar ute i Europa så blev det ingen flytt för Dif-talangen i det gångna transferfönstret. Djurgården nobbade enligt FotbollDirekts uppgifter flertalet bud på mittfältaren under vinterfönstret.

Nu stärks hans anseende ytterligare.

Det schweiziska fotbollsinstitutet har nämligen listat de bästa centrala mittfältaren de senaste halvåret (som är under 19 år) och Siltanen tar en topplats på listan.

Finländaren tar plats nummer två med en poäng på 78,6. Siltanen får bara se sig slagen på listan av den nigerianske talangen John Otomewo.

Dif-talangen är dock inte ensam från allsvenskan att ta plats på CIES-lista.

Degerfors nyförvärv, Gideon Yaw Yiriyon som anslutit på lån med köpoption, tar också plats på listan.

Siltanen noterades den gångna säsongen för fyra assist på 29 matcher i allsvenskan.

Yaw Yiriyon som spenderade hösten hos Umeå FC noterades för två assist på tolv matcher i superettan.