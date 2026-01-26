Djurgården har nobbat flera bud 

Mycket tyder nu på ett glädjebesked för Djurgården: Matias Siltanen ser ut att stanna.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har flera bud nobbats och en flytt ser ut att spricka.

Djurgården har sålt två stycken namn från sin gyllene trio som Bosse Andersson myntat August Priske, Keita Kosugi och Matias Siltanen.

Men frågan är om det blir en tredje försäljning?

FotbollDirekt har tidigare haft uppgifter om att ett bud har nobbats och att motkrav kommit från Djurgården.

Nu visar det sig att det kommit ett par till – men på nytt utan gehör från Dif som ännu en gång inte uppges nöjda med det som har presenterats.

I början av denna slutvecka av transferfönstret så uppges det nu inte finnas något konkret om den finländske mittfältaren.

Visst finns det ett antal klubbar som är intresserade – men ännu utan en vilja att möta Djurgårdens krav.

Klubbar som tidigare har nämnts är sådana som Frankfurt, Leverkusen, Bournemouth, Strasbourg och Leipzig. Men enligt vad FD erfar är det ingen av dessa som har lagt något av nobbade bud.

Enligt finländsk media tidigare så har summor på 200 miljoner kronor spekulerats men mer rimligt lär vara lite mindre än hälften.

Vad det slutar med återstår att se men Priske kan ändå, inklusive bonusar, bli värd 100 miljoner och Kosugi 85 miljoner.

Förra säsongen noterades Siltanen för fyra assist på 29 matcher i allsvenskan. Den unge finländaren har kontrakt med Djurgården över 2027.