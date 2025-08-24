ANALYS: ”Avslaget, Djurgården – men Priske glädjer igen”

Det är knappast ett högoktanigt derby vi har fått se mellan Djurgården och BP.

Visst är Dif i ledning men det är mer stabilt än glans så här långt.

– Det känns lite avslaget och det är så känslan är kring Djurgårdens hela kommande höst.

Djurgården har visat en försiktigt uppåtgående trend i några veckor – och det håller i sig.

Det är försiktigt positivt även i dagens möte med Brommapojkarna på 3arena.

Utan flyttryktade Tobias Gulliksen som är utanför truppen så är det ledning med 1-0 halvvägs i detta derby.

Vad är då guldkorn så här långt?

Ja, inte mycket men det är ett hemmalag som gör det som krävs mot ett BP som kommer från en tung 2-4-förlust senast mot Sirius.

Mest glädjande för dagen är annars att August Priske nu har gjort åtta mål, imponerande med dansken som länge hade det svårt innan det nu börjar hända saker.

FotbollDirekts Casper Nordqvist är på plats på 3arena.

– Djurgården hade svårt att ersätta Deniz Hümmet med sina allsvenska 14 mål i fjol till en början, det funkade inte med Tokmac Nguen som nia – men när August Priske väl vaknade och visade sin klass som anfallare är Hümmet inte längre saknad. Priske gör mål mest hela tiden nu känns det som och det är inte konstigt att klubbar av RB Salzburgs dignitet nu visar intresse, säger Nordqvist som annars inte är överdrivet imponerad av det han sett första 45 minuterna i Stockholm.

– Det känns lite avslaget och det är så känslan är kring Djurgårdens hela kommande höst, detta med tanke på att guldet är kört och långt upp till Europaplatserna. 2024 med Conference League-succén som fortsatte i våras var roligare än vad är nu för Dif. Det smittar säkerligen av sig på spelartruppen.

Matchen pågår