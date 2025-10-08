Pawel Cibicki står åtalad för penningtvättbrott.

Trots det så ångrar inte IFK Värnamo värvningen av anfallaren.

– Utifrån som situationen som var tänker jag att vi förmodligen hade gjort samma sak igen, säger klubbchef Lisa Lidén.

Foto: Bildbyrån

2021 stängdes Pawel Cibicki av i fyra år för matchfixning.

Avstängningen upphörde alltså tidigare i år och i samband med detta valde IFK Värnamo att plocka in anfallaren.

Cibicki hann med att göra tolv allsvenska framträdanden för klubben innan han nyligen togs ur träning, detta då han står åtalad för penningtvättbrott.

Trots detta så menar IFK Värnamos klubbchef, Lisa Lidén, att man inte ångrar värvningen av anfallaren.

– Nej, det kan man inte göra. Utifrån som situationen som var tänker jag att vi förmodligen hade gjort samma sak igen. Att ge en människa en andra chans. Så nej, säger hon i “Fotbollssnack” enligt Värnamo Nyheter.

Cibickis rättegång inleds den 31 januari nästa år.