”Är man från Sverige har man koll på Hammarby”

STOCKHOLM. Noah Perssons sista tid i Young Boys kantades av begränsad speltid.

Nu har ytterbacken kritat på för Hammarby.

– Under detta fönstret, i sommar, så var det ju rätt tydligt att jag skulle dra, säger Persson till FotbollDirekt.

REPORTER: EMIL ANNETORP

Efter succén i Mjällby blev det Schweiz och Young Boys för ytterbacken Noah Persson. Under sommarens fönster stod det klart att Persson gör allsvensk comeback när Hammarby presenterade honom i en affär värd åtta miljoner kronor, enligt FD:s uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Innan det bar av mot Stockholm och Bajen präglades den sista tiden i Young Boys av begränsat med speltid för 22-åringen, som hade dragits med en skada sedan tidigare.

– Det var inte så mycket lagträning och så där. Under detta fönstret i sommar så var det ju rätt tydligt att jag skulle dra. Så det var hela sommaren. Fönster med allt vad det innebär, säger Noah Persson till FotbollDirekt.

Redan innan flytten var Persson aktuell för Bajen. Hans namn hade synts till på en tavla på träningsanläggning i Årsta.

– Ja, det var väl mest… Det kändes som att det var media som skrev upp det. Det blev så mycket. Det var aldrig riktigt så nära, förklarar han.

Men du har haft koll på Hammarby länge, antar jag?

– Ja, såklart. Är man från Sverige så har man koll på Hammarby, så är det absolut.

Debut i derbyt: ”Vi får se”

Noah Persson har ännu inte spelat i det grönvita stället. När landslagsuppehållet nu är över och det allsvenska spelet återupptas väntar ett Stockholmsderby mot Djurgården. Inför matchen meddelade Hammarbys tränare Kim Hellberg att det inte ser ut att bli en debut för Persson.

– Det är snabbt man ska välja att investera i honom och chansa med en spelare som har kommit från semester och har tränat i en isolerad grupp utomlands där man inte får någon vidare hjälp. Han kommer också från en skada och har varit här i en och en halv vecka ungefär och har heller inte tränat fullt, sa Hellberg om nyförvärvets status inför matchen.

Perssons svar angående en potentiell debut i derbyt:

– Jag har varit i full träning den här veckan och köpt på så det känns bra. Det (spel i derbyt) är ingenting jag vet än så länge, det får vi se sen med tränaren och ”medteamet”.

Om du får drömma hur skulle din debut i Hammarby se ut?

– Vinst och hållen nolla.

Inte göra mål?

– Ja, det med. Då får man krydda den. Mål, vinst och hållen nolla, avslutar Persson.

Stockholmsderbyt mellan Djurgården och Hammarby drar i gång på söndagen 14.00 på 3Arena.