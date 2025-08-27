Bajen köper loss för halva priset
Under onsdagskvällen har uppgifter kommit om att Hammarby är nära Schweiz-proffset Noah Persson.
Både Sportbladet och Expressen har rapporterat liknande uppgifter.
Enligt FotbollDirekts uppgifter är ”Bajen” även vinnare vid förhandlingsbordet.
Hammarby ser ut att släppa Shaquille Pinas. En tung förlust kring en spelare som ”Bajen” in i det längsta försökt övertyga att stanna året ut.
Men ersättaren är av fint snitt.
Både Sportbladet och Expressen uppger i kväll att en lösning inte är långt bort med Young Boys-proffset Noah Persson. Och det är en affär som ser ekonomiskt framgångsrik ut.
När vänsterbacken såldes från Mjällby för ett par år sedan slog han Blekinge-klubbens dåvarande transferrekord när han inbringade omrking 15 miljoner kronor.
FotbollDirekt har nu uppgifter om att Hammarby kommer undan med närmare hälften: pris åtta miljoner kronor för Persson. Det är den summan som i pågående slutförhandlingar uppges vara det parterna diskuterar.
Noah Persson har tillhört Young Boys sedan han köptes från Mjällby AIF 2023. Han har varit utlånad i en sejour till Grasshoppers.
