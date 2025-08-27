Under onsdagskvällen har uppgifter kommit om att Hammarby är nära Schweiz-proffset Noah Persson.

Både Sportbladet och Expressen har rapporterat liknande uppgifter.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är ”Bajen” även vinnare vid förhandlingsbordet.

Noah Persson. Foto: Bildbyrån

Hammarby ser ut att släppa Shaquille Pinas. En tung förlust kring en spelare som ”Bajen” in i det längsta försökt övertyga att stanna året ut.

Men ersättaren är av fint snitt.

Både Sportbladet och Expressen uppger i kväll att en lösning inte är långt bort med Young Boys-proffset Noah Persson. Och det är en affär som ser ekonomiskt framgångsrik ut.

När vänsterbacken såldes från Mjällby för ett par år sedan slog han Blekinge-klubbens dåvarande transferrekord när han inbringade omrking 15 miljoner kronor.

FotbollDirekt har nu uppgifter om att Hammarby kommer undan med närmare hälften: pris åtta miljoner kronor för Persson. Det är den summan som i pågående slutförhandlingar uppges vara det parterna diskuterar.

Noah Persson har tillhört Young Boys sedan han köptes från Mjällby AIF 2023. Han har varit utlånad i en sejour till Grasshoppers.