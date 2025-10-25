Årets match väntar för Degerfors: “Bara vinst som gäller” 

De kammade noll i ödesmatchen mot Halmstads BK.

Nu väntar den viktigaste av matcher för säsongen när Degerfors gästar Öster.

– Man får inte vara rädd för känslan att det nästan är över om vi förlorar, säger Christos Gravius till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Degerfors IF och Halmstads BK betydde på förhand mycket för båda lagen. Efter matchen betydde den ännu mer för bortalaget då 1-0-segern innebär att de distanserade sig från den direkta bottenstriden.

Frågar man Christos Gravius, mittfältare i “Bruket”, fick hans lag inte ut det mesta i sin prestation mot HBK förra veckan.

– Jag tycker inte att vi kommer upp i nivå första 30 minuterna. De har väl initiativet och trycker på. Det blir mycket hörnor och sådant som gör att vi har svårt att komma ur det. Sedan gör de ett turligt mål men jag tycker att vi kommer in i matchen lite bättre och skapar lite fler chanser efter det. Några av dem borde vi gjort mål på också. Den andra halvleken ser likadan ut, vi har väldigt mycket boll och försöker komma till lägen men skapar inte mer än några halvchanser. Det känns som att vi saknade det sista lilla. Det är väldigt surt, säger Gravius till FotbollDirekt.

– Men det kommer en viktig match på lördag igen, så man kan inte deppa ihop utan det är bara på’t igen.

Foto: Bildbyrån

Hur var känslan i omklädningsrummet efter matchen mot Halmstad?

– Det är klart att man är deppig direkt efter, och även dagen efter. Sedan får man analysera matchen och gå vidare. Vi måste samtidigt tänka på att vi fortfarande har det i egna händer. Vi har matchen på lördag och om vi vinner den ligger vi helt plötsligt före. Det är en final, men det är klart att man var väldigt deppig, frustrerad och alla sådana känslor efter Halmstad.

Matchen som Gravius åsyftar är mot Östers IF och betyder minst sagt mycket för båda lagen. Inför den befinner sig nykomlingen från Växjö på kvalplats med 25 poäng. Två poäng under placerar sig nykomlingen från Värmland.

”Finns bara en grej – vi kommer att gå för det”

Då menar Degerfors-mittfältaren att de kommer att gå “all in” och inte vara rädda för betydelsen av utfallet.

– Först och främst får vi inte gå in och vara rädda. Man får inte vara rädd för känslan att det nästan är över om vi förlorar. Vi måste gå in och våga spela matchen. Det är klart att det är en måstematch men jag tror inte att man får förstora upp det för mycket heller, då kan det bli åt andra hållet. Att man blir spänd och för rädd. Sedan får man tackla känslan av att det är en viktig match, men också att det är en vanlig match. Vi kommer att gå för att vinna, så är det ju. Vi måste vinna. Det kanske blir en jobbigare match på det sättet för Öster, att de har någonting att förlora också. De tänker väl att oavgjort är okej för dem också, men det är en inspirerande match. Vi har varit med om det under ganska många år i Degerfors och vi är ganska vana vid de typerna av matcher faktiskt.

Både på gott och ont?

– Ja, exakt, säger Gravius och skrattar till.

Går det att känna någon slags styrka i att ni måste gå för det?

– Ja, det är klart. För oss finns det bara en grej, och vi går ju för det. Det finns ingenting annat. Det är bara att köra på från start. Sedan tycker, vilket jag sade förut, att det kändes som att vi tänkte lite på att resultaten hade gått med oss inför Halmstads-matchen. Öster hade förlorat och vi hade chansen att gå om dem. Man får släppa det under matchen och det är bara vinst som gäller, det finns ingenting annat. Det kan vara skönt att ha det med sig också.

Har förpassats till bänken: ”Min situation är inte lika viktig”

För Gravius del har gått från att vara given i startelvan under så gott som hela säsongen till att befinna sig på bänken under de senaste matcherna. När FotbollDirekt frågar hur det kommer sig svarar 28-åringen ödmjukt att han inte vill prata om det just nu.

– Jag vill egentligen inte gå in på min egen situation. Det viktigaste för mig är att Degerfors klarar kontraktet. Min situation är inte lika viktig nu utan vi fokuserar på de här matcherna som är kvar. Sedan får man ta allting annat efteråt. Det är det viktigaste, sedan vill jag inte uttala mig mer om den situationen.

Men det är inte tal om någon skada eller dylikt?

– Nej, jag var skadad en match och hade problem med ryggen. Men ingenting utöver det.

Jag gissar att ditt utgående kontrakt inte är någonting du vill prata om just nu heller?

– Nej, precis. Det är inte det viktiga just nu, utan det är att vi klarar kontraktet, avslutar Gravius.

Matchen mellan Östers IF och Degerfors IF har avspark klockan 17.30.