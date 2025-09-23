Avdramatiserar kontraktsnobben: ”Höna av en fjäder”

IFK Norrköping vill förlänga med Martin Falk.

Men tränaren har nobbat det nya avtalet.

– Ja, men för min del är det inga ekonomiska saker, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Martin Falk sitter på ett kontrakt med IFK Norrköping över säsongen 2027.

Trots det långa kontraktet så vill Peking förlänga med tränaren, men nyligen kom uppgifter om att Falk nobbat ett nytt kontrakt.

Efter gårdagens seger mot AIK bekräftade han att han tackat nej till ett första bud.

– Ja, men för min del är det inga ekonomiska saker, utan det är mer tiden och att det kanske får bli senare, och också för att jag inte vill sitta och prata om de sakerna nu när vi är mitt i det här. Så jag har sagt att de får prata med min agent om det och att jag bara vill fokusera på här och nu med laget så att jag kan vara min bästa version av mig själv, säger han till Fotbollskanalen.

Falk menar dock på att läget inte är så dramatiskt som det låter.

– För min del är det lite av en höna av en fjäder för vi har en väldigt positiv dialog men jag har sagt att de får ta det med min agent nu eftersom vi har ett kritiskt läge. Så jag vill inte stå och snacka om mitt kontrakt nu när det bara handlar om att få laget att prestera och vinna matcher. Det gjorde vi i dag och så vill jag fortsätta ha det, säger han till sajten och fortsätter:

– Sen vet jag att Magni (Fannberg) och min agent har en positiv dialog. Men sen så vill ju jag se att den riktning vi väljer nu och de saker vi ska utveckla, att det faktiskt görs. För jag upplever inte att de sakerna vi pratade om i vintras hände i somras. Men nu upplever jag väldigt positiva vindar med Magni i spetsen och med den nya ledningen.

Efter gårdagens seger mot AIK placerar sig Peking på tiondeplats, med sju poäng ner till Östers IF på kvalplats.