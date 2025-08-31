Avslöjandet om AIK-frälsaren: ”Hade tänkt byta ut honom”

SOLNA. Erik Flataker skulle bytas ut och Kevin Filling stod redo vid sidolinjen för att bytas in.

Då klev Flataker fram och sköt 1-1 mot Sirius som blev starten på vändningen.

– Jag hade tänkt att göra ett trippelbyte, men nu fick Kevin Filling vänta, säger Mikkjal Thomassen och ler på presskonferensen.

AIK var utbuat och pressat.

Sirius 1-0-ledning såg ut att kunna bli större.

Men så i 59:e minuten som en blixt från klar himmel pricksköt Anton Salétros ett inlägg som Erik Flataker läckert tryckte in i nät.

Efter målet var det tanken att Flataker skulle bytas ut, ett byte som var planerat redan innan målet. Men efter Flatakers fullträff fick norrmannen stanna kvar på planen.

– Han skulle bytas ut, jag hade tänkt göra ett trippelbyte. Nu fick Kevin Filling vänta, säger Mikkjal Thomassen och fortsätter kring Flataker som gjorde sitt första allsvenska mål sedan övergången till AIK i somras.

– Vi ser långsiktigt på honom, det här var en fråga om tid (innan första allsvenska målet skulle komma). Det är väldigt kul att han fick göra mål i dag, han var nära mot IFK Göteborg också och det kommer bli bra, det finns inga tvivel om det.

”Har utvecklats extremt mycket”

Thomassen är glad till sist få slänga in Filling i matchen, Filling som sedan succédebuten mot IFK Göteborg för två månader sedan gått skadad.

– Vi har sett fram emot Fillings comeback och han kommer in med enorm energi nu, han är en väldigt talangfull spelare, säger Thomassen om 16-åringen.

AIK-tränaren hyllar också Sirius sätt att spela fotboll på.

– Riktigt underhållande och roligt att se. De har utvecklats extremt mycket sedan vi mötte Sirius i en träningsmatch i vintras. De har extrema kvaliteter, säger Thomassen innan Sirius tränare Andreas Engelmark bittert konstaterar:

– Vi borde ha gjort fler mål innan AIK:s kvittering och vi är väldigt besvikna.

Matchen slutade 2–1 till AIK.