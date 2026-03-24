EXKLUSIVT: Så upptäcktes Zadok Yohanna i Nigeria

STOCKHOLM. En doldis i fjol. En komet nu.

Zadok Yohannas plötsliga förvandling i AIK kommer som en förvåning för många, men inte för Alagie Sosseh och Anatoli Ponomarev som hämtade 18-åringen från Nigeria för snart ett år sedan.

– Frågar du mig kommer han spela i en topp 3-liga, säger Sosseh till FotbollDirekt.

Foto: FotbollDirekt/Casper Nordqvist

Tre timmar från miljonstaden Kaduna kommer Zadok Yohanna ifrån. Från en urfattig familj drömde han som många andra nigerianer om en bättre framtid, det genom fotbollen.

Men förutsättningarna var långt ifrån de bästa. Inga riktiga fotbollsskor, inga riktiga fotbollar att spela med. Underlaget dessutom undermåligt.

Men under en nystartad fotbollsturnering i huvudstaden Abuja av forne allsvenska profilerna Alagie Sosseh och Anatoli Ponomarev upptäcktes den tunna, gängliga Yohanna av samma karismatiska duo ihop med AIK:s chefsscout Herish Sadi som var med på resan.

Tillsammans med brittiska UnitedSport management och Ikon Allah Football Academy bjuds från och med i fjol 20-25 nigerianska akademier in till turneringen som spelas två gånger om året för att visa upp sig för scouter runtom i Europa. Grekiska storklubben AEK Aten har hämtat in därifrån – och så var det ju också där som en viss Zadok Yohanna glänste så pass mycket att firma Sosseh/Ponomarev tillsammans med Saidi kände sig tvungna att agera med jättetalangen.

När FD träffar förre Bajenspelaren Sosseh och tidigare azeriska landslagsmannen Ponomarev (som representerade en hel drös klubbar bland annat Gais och Kalmar FF) på deras kontor i Gröndal i södra Stockholm är de båda full av beundran av Yohannas fotbollskvaliteter, såväl när han visade upp sig i Nigeria som nu i AIK.

– Man såg direkt en målmedvetenhet, att den här killen vet vart han ska i sin karriär. Hans potential är enorm och han är verkligen villig att lägga ner jobbet samtidigt som han aldrig stressar upp sig. Han är bara 18 år gammal men uppträder som att han gör sin femte allsvenska säsong. Han snappar upp allt så snabbt. Till skillnad från akademispelare i BP, Hammarby och andra svenska klubbar är det här första gången som han tränar taktisk träning, det har han aldrig gjort hemma i Nigeria. Dessutom spelar han med ett sådant självförtroende, han är inte i AIK för att bara passa in, han leker fotboll, han dribblar och tar för sig, säger Ponomarev.

Sosseh fyller i:

– Det är också det som är så unikt med honom. 18 år gammal utan tid för att acklimatisera sig och ändå nu i senaste cupmatcherna vara den som leder AIK. Han har ju verkligen varit fanbäraren mot både Häcken och i cupkvarten mot Gais.

Zadok Yohanna och Alagie Sosseh i Nigeria i fjol. Foto: Privat

”Yohanna är som en känguru”

Det är inte bara tillslaget på bollen och tekniken som utmärker Yohanna på planen, utan också huvudspelet. Den unga, taniga kroppen har en spänst som få andra vilket drar paralleller till en 19-årig Cristiano Ronaldo som med rejält häng nickade in två mål i EM 2004.

– Yohanna är som en känguru, han är så spänstig men har också tajmningen. Hur många nickmål gjorde han i turneringen nere i Nigeria, fyra eller fem stycken. Det är också en rätt häftig egenskap, säger Ponomarev som tillsammans med Sosseh och agentbyrån Aberton Sports och UnitedSport management representerar Yohanna.

Därmed har de nu en del att jobba med efter Yohannas succé i cupen för AIK där utländska klubbar per omgående är på jakt efter dribblern som i 4-0-segern mot BK Häcken i cupgruppspelet svarade för två drömmål som fick medspelaren Bersant Celina att häpna.

– Det finns intresse, det gör det. Men det viktigaste för oss är inte om han går i sommar eller till vintern. Det ska kännas rätt. Men ja, någon gång kommer han ju gå, säger Ponomarev.

– Precis, men det är inte alls någon stress, fyller Sosseh i.

Hur bra kan Yohanna bli?

– Han kan bli hur bra som helst, men det är upp till honom själv. Frågar du mig kommer han spela i en topp 3-liga, säger Sosseh.

Att AIK:s chefsscout Herish Sadi målat upp Yohanna som klubbens blivande dyraste försäljning genom tiderna är inget som stör vare sig Sosseh, Ponomarev eller huvudpersonen själv.

– Yohanna bryr sig inte, han är så chill med allt. När man frågar honom om något är det alltid ”it’s good”. Han har en så lugn karisma, säger Sosseh.

– Det är samma sak för oss, det är inget som påverkar tycker vi, konstaterar Ponomarev.

Dubbla drömmålen mot BK Häcken gav eko kring Zadok Yohanna. Foto: Bildbyrån

Thomassens hyllning: ”Tjänar ju ingenting på att säga det om han inte menar det”

När Yohanna anslöt till AIK i somras dröjde det inte länge innan Mikkjal Thomassen släppte fram nigerianen. För Sosseh och Ponomarev var det överraskande.

– Vi har ju hela tiden vetat vad han kan, men svenska folket har inte gjort det. När Yohanna kom hit i somras skulle han träna med P19-laget när A-laget var på ledighet. Han gjorde exakt vad han ville. Men hans muskler var var inte redo för allsvenskan för träningen i Europa kontra Afrika är helt annorlunda. Vi tänkte kanske att han skulle få göra debut i slutet av säsongen, men redan 17 augusti mot Blåvitt borta var det dags. Så det gick betydligt fortare än vad vi trodde, säger Sosseh och fortsätter:

– Sedan slängdes han i derbyt mot Hammarby … som vänsterback! Det är ju inte hans position och han skulle ställas mot Montader Madjed, allsvenskans bästa dribbler. Han försökte ju, men blev bortdribblad – men så hade det blivit om det varit Yohanna som ställts mot en Madjed som ytterback. Det som var så fint att se trots den ovana, svåra uppgiften där i oktober var att Yohanna vägrade ge sig, han jobbade så hårt, han gav aldrig upp. Man blev stolt av att se det.

Mikkjal Thomassen fick sparken som AIK-tränare i januari. Färöingens hårda ledarstil ska dock inte ha knäckt Yohanna – faktum är att tränaren verkar ha gillat talangen väldigt mycket.

– Mikkjal såg potentialen i Yohanna, han hade ett respektfullt ledarskap gentemot honom och jag tror Yohanna växte av Thomassen som tränare. Av en slump hamnade jag bredvid Mikkjal på ett flyg ner till Aten nyligen och Mikkjal pratade då så gott om Yohanna där han sa att han kommer bli såld för över tio miljoner euro. Han tjänar ju ingenting på att säga det eftersom han inte är kvar i AIK om han verkligen inte menar det, så det var väldigt kul att höra, berättar Ponomarev.

Uppmärksammats hemma i Nigeria efter sin AIK-succé

En annan som inte är kvar i AIK men som verkar uppskattat Yohanna väldigt mycket redan i fjol är Anton Salétros, kaptenen som i vintras lämnade för Chicago Fire.

– Yohanna har tagit för sig i omklädningsrummet, han tar plats. Det som var nice att höra från Salétros var att han gillade att Yohanna umgås med alla i laget, inte bara med afrikanerna och pratar engelska utan han hänger med alla, både unga och äldre svenska spelare. Det är verkligen guld med honom, att han integrerar med alla, det är jätteviktigt. Så jag blev verkligen glad när jag hörde det från Salétros, säger Sosseh.

Salétros har gått från att ha varit en Jon Dahl Tomasson-favorit till att helt tappat sin plats i det svenska landslaget under Graham Potters ledning. För Yohannas del är det än så länge inget spel för Nigerias landslag vare sig på ungdomsnivå eller för A-landslaget – men Ponomarev berättar att Yohanna ändå uppmärksammats rejält i hemlandet.

– Två gånger den här vintern har han kommit med i ”veckans lag” där de bästa utländska spelarna från Nigeria tas ut. Så han konkurrerar med väldigt bra namn och är förstås väldigt glad att han kommit med där. Det är stort för honom så klart.

LÄS OCKSÅ: ”Ola Rapace hade ju rätt – Zadok Yohanna är wow”

