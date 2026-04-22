Bajens missräkning i Stockholm – kraftiga burop

STOCKHOLM. Hammarby tappade poäng hemma mot HBK.

Matchen slutade 1-1 och såväl efter första som andra halvlek kom kraftiga burop från hemmapubliken.

Foto: Bildbyrån

Efter 8-1 hemma mot Örgryte i lördags tog Hammarby emot Halmstads BK blott fyra dagar senare.

Men det blev kalldusch direkt när Otso Liimatta satte ledningsmålet efter bara tio minuter. 21-åringen plockade ner bollen i straffområdet efter att Warner Hahn fotledsparerat Ludvig Arvidssons skott och därefter var Liimatta klinisk i avslutet från nära håll. Det här var finländarens andra mål i årets allsvenska – det första kom i premiären borta mot AIK.

Lånet från portugisiska Famalicão verkar onekligen trivas mot Stockholmslagen inför storpublik (39 000 mot Gnaget, 22 000 i kväll) – men Hammarby skulle komma tillbaka.

Kalle Karlsson slängde in Frank Junior Adjei i den 57:e minuten och blott två minuter senare bombade ghananen in 1-1 i krysset på ett distansskott.

Därefter tryckte Hammarby på för ett segermål – men trots massivt övertag och flera fina lägen för inhopparen Nikola Vasic slutade mötet 1-1 och Bajen får i stället ta sikte på derbyt mot Djurgården på söndag.

HBK med två poäng på fyra matcher drabbar samman med Mjällby på bortaplan på måndag.

Bajen har sju poäng och är tre pinnar bakom serieledande Elfsborg (Sirius med en match till godo har nio poäng och spelar hemma mot MFF under torsdagskvällen).