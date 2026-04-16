Bajenstjärnans ord efter mystiska skadan

Paulos Abraham bänkades i matchen mot Sirius.

Anledningen vill han hålla för sig själv – men inför Öis-mötet känner han sig bättre.

– Jag är redo för att starta, hundra procent, säger Bajenanfallaren.

Inför Hammarbys match mot Sirius saknades premiärhjälten Paulos Abraham i startelvan. 23-åringen hoppade in mot Sirius med dryga halvtimmen kvar att spela. Anledningen sägs bero på en känning, men spelaren ville inte gå in på specifika detaljer.

– Hemligt och hemligt, det känns bara onödigt att gå ut med det. Det är mer till min nackdel än min fördel, säger Paulos Abraham under onsdagens träning.

Tidigare under försäsongen har Bajen-forwarden dragits med sjukdomar och skavanker.

– Det är irriterande. Jag brukar alltid prata om mina mål och sådant, inte resultat och det folk ser utan mer att hålla sig frisk, komma till lägen och ge sig själv bäst förutsättningar, säger han och fortsätter:

– Så jag är lite besviken på det där. Det kan bara bli bättre härifrån tänker jag.

På lördag väntar match mot Örgryte och Abraham känner sig redo för att ta en plats i startelvan.

– Hundra procent, sedan är det Kalles beslut men jag är redo för att starta.

Matchen mellan Hammarby och Örgryte drar i gång 15.00 på lördag.



