Besara duckar känsliga frågan: ”Står ju på cv:t…”

Gustav Lundgren och Taha Ali var allsvenska skrällarna i Graham Potters första landslagstrupp.

Men Hammarbys fixstjärna tillika hela allsvenskans bästa spelare Nahir Besara ratades igen.

– Men jag har en landskamp från januariturnén, det står på cv:t, det är det viktigaste, säger 34-åringen skämtsamt till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Sedan Nahir Besara återvände till Hammarby 2022 har han genomgående varit en av allsvenskans bästa spelare.

Ändå har han bara en ynka A-landskamp på meritlistan, från januariturnén på Cypern 2024.

Bajensupportrarna har länge skrikit på Besaras namn i landslaget – och efter att han ratats i samtliga trupper av såväl Janne Andersson som Jon Dahl Tomasson hoppades de grönvita på nytt när Graham Potter tog över rodret.

Men inte heller Potter valde att ta ut Besara i sin första trupp – Besara som alltså nyligen tog emot pris som hela allsvenskans bästa spelare 2025.

I stället var Gais-stjärnan Gustav Lundgren och Malmö FF:s Taha Ali skrällarna från allsvenskan – och så var återigen Besfort Zeneli med från Elfsborg.

Besaras hyllning: ”Tror inte jag kollat annars”

Taha Ali tvingades sedermera tacka nej på grund av skada, men såväl Zeneli som Lundgren startade i VM-kvalavslutningen mot Slovenien – där Lundgren dessutom nätade i 1-1-matchen.

– Lundgren gjorde en fantastisk match och han har varit otroligt bra hela säsongen, det var välförtjänt att han var med. Det är inte upp till honom eller någon annan spelare att välja, utan det är förbundskaptenen som gör det, säger Besara till FD och fortsätter:

– För mig som följt allsvenskan hela mitt liv är det extremt kul att se spelare från allsvenskan vara med i landslaget. Jag tror inte att jag hade kollat matchen mot Slovenien om inte Lundgren och Zeneli varit med.

Men tycker du inte att även du borde varit med i Potters första trupp?

– Det ligger inte på mitt bord, han får kalla mig om han vill.

Har du en dröm att få representera landslaget?

– Jag har gjort en match på januariturnén, det är jag nöjd med.

Fusk, januariturnén räknas inte…

– Jag är nöjd med det, det står ju på cv:t, det är det viktigaste, avslutar Besara och skrattar.